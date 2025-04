Italija namerava prvič obdavčiti prostitutke

Nova koda zajema ženitne posredovalnice, agencije za iskanje partnerjev, spolne storitve in dejavnosti hitrih zmenkov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. V Italiji je prostitucija legalna, a ni regulirana, bordeli in zvodništvo pa so prepovedani.

Kot je poročala agencija Reuters, se od spolnih delavcev zdaj pričakuje, da bodo na podlagi klasifikacije dejavnosti, ki so jo sprejeli italijanski organi, pridobili davčno številko in skušali urediti svoj status.

V Italiji spolni delavci pogostokrat namreč nimajo dostopa do delavskih pravic in ne morejo prijaviti dohodka ali plačati davkov, kar je v ostrem nasprotju z drugimi evropskimi državami, kot sta Nizozemska in Nemčija, kjer je prostitucija regulirana, je še navedel Reuters.