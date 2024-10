Italija odprla migrantski taborišči v Albaniji: 'To je nevaren precedens'

V skladu s pogoji kontroverznega dogovora, ki so ga kritizirale številne skupine za človekove pravice, EU pa ga je tiho potrdila, bodo do 3000 moških na mesec odpeljali v centre, medtem ko bodo njihove prošnje za azil obravnavali v Italiji. Otroke, ženske in ranljive posameznike bodo še vedno odpeljali v Italijo.

Melonijeva, ki je pred nastopom na položaj predsednice vlade dejala, da bi morala Italija vrniti ljudi v domovino in nato "potopiti čolne, ki so jih rešili", sedaj pravi, da je načrt nujen za zmanjšanje prihodov po morju. "Najboljša posledica tega projekta je, da lahko predstavlja učinkovito orodje odvračanja za nezakonite migrante, ki so namenjeni v Evropo," je junija dejala Melonijeva in dodala, da bi "sporazum lahko posnemali v številnih državah ter da bi lahko postal del strukturne politike EU" za rešitev migracijske krize.

Na drugi strani humanitarni delavci ostro kritizirajo italijansko-albanski sporazum in izražajo skrb, da se bodo centri hitro napolnili z ljudmi, ki bodo čakali na vrnitev v domovino. Mednarodna nevladna organizacija Zdravniki brez meja opozarja, da gre dogovor korak dlje od prejšnjih sporazumov med državami EU in državami nečlanicami, kot so Turčija, Libija in Tunizija. "Cilj ni več le odvračanje od zapuščanja domovine, ampak dejavno preprečevanje ljudem, da bi pobegnili iz svojih držav, in tistim, rešenim na morju, preprečevanje varnega in hitrega dostop do evropskega ozemlja," so dejali v izjavi.

Riccardo Magi, predsednik levičarske stranke Več Evrope, je vlado obtožil, da "ustvarja nekakšen italijanski Guantanamo". "Zunaj vseh mednarodnih standardov, zunaj EU, brez možnosti spremljanja statusa pridržanja ljudi, zaprtih v teh centrih. Italija ne more kar prepeljati ljudi, rešenih na morju, v državo, ki ni članica EU, kot da bi šlo za pakete ali blago."

Agencija ZN za begunce, ki je izrazila resno zaskrbljenost glede dogovora, je sporočila, da bo spremljala prve tri mesece delovanja sporazuma. UNHCR pa pravi, da ni podpisnik sporazuma, ohranja zadržke in zahteva pojasnila o tem, kako se bo dogovor izvajal. Vendar pa je agencija sporočila, da se strinja, da bo opravljala vlogo opazovalke, ki bo pomagala "varovati pravice in dostojanstvo" tistih, ki bodo tam pridržani. Nekateri v Albaniji dogovor vidijo kot povrnitev usluge Italiji, ki je po padcu komunizma leta 1991 sprejela tisoče Albancev.

V komisariatu Sveta Evrope za človekove pravice pa menijo, da bi lahko sporazum pomenil nevaren precedens. "Čezmejni prenos odgovornosti s strani nekaterih držav tudi spodbuja druge, da storijo enako, kar tvega ustvarjanje učinka domin, ki bi lahko spodkopal evropski in svetovni sistem mednarodne zaščite," so zapisali.