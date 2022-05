Italija zasegla skoraj 700 milijonov evrov vredno Šeherezado

Italija je odredila zaseg superjahte Šeherezade, ki je od septembra lani na popravilu v pristanišču v Toskani. Preiskava italijanske finančne policije je namreč pokazala, da ima jahta pomembne vezi z visokimi predstavniki ruske oblasti in posamezniki, ki so tarča sankcij Evropske unije. Tuji mediji in fundacija ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega Šeherezado povezujejo z Vladimirjem Putinom.

Italijanska finančna policija je več mesecev preiskovala, kdo je lastnik superjahte Šeherezade, ki je od septembra lani na popravilu v pristanišču Marina di Carrara v Italiji. Jahta je v torek zapustila suhi dok, kar je sprožilo bojazen, da bi lahko poskusila pobegniti še pred zaključkom preiskave. Italijansko finančno ministrstvo je nato v petek sporočilo, da bodo plovilo zasegli v skladu s sankcijami EU, ki so bile uvedene zaradi ruske invazije na Ukrajino. Ameriški uradniki so za New York Times pojasnili, da jahta najverjetneje pripada ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, enako pa je pokazala tudi preiskava Fundacije za boj proti korupciji ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega. Ugotovili so namreč, da so vsi člani posadke ruski državljani, zaposleni pri zvezni službi za zaščito, agenciji, ki je odgovorna za varovanje ruskega predsednika. V začetku marca je medtem italijanski časopis La Stampa poročal, da se za lastništvom skriva Eduard Khudainatov, nekdanji izvršni direktor ruskega državnega naftnega velikana Rosneft. Ta je tesen zaveznik Putina, a ni na evropskem črnem seznamu. A nekdanji član posadke Šeherezade je za New York Times povedal, da zaposleni nikoli niso slišali za Khudainatova in da se je na krovu ladje odkrito razpravljalo o tem, da je lastnik jahte Putin. Khudainatova so sicer v zadnjih dneh povezovali s še eno superjahto, Amadeo, ki je zasidrana na Fidžiju. Ameriško pravosodno ministrstvo sicer trdi, da je lastnik Amadee ruski oligarh Sulejman Kerimov, fidžijske oblasti pa so na zahtevo ameriške vlade ladjo v četrtek zasegle. PREBERI ŠE Ruskemu oligarhu na Fidžiju zasegli superjahto Amadea