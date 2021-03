Italija ostro proti slovenskemu pravilniku o kakovosti kisa

Italijansko ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo je na Evropsko komisijo naslovilo pismo, v katerem nasprotuje osnutku slovenskega pravilnika o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline, ki se nanaša tudi na balzamični kis. Komisija je državama čas za dodatna pojasnila dala do 3. junija.

V Italiji so se pojavili ostri protesti na osnutek slovenskega pravilnika o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline, po katerem je lahko vsaka mešanica kisa s koncentriranim sadnim sokom ali moštom označena kot balzamični kis. Slovenija je osnutek pravilnika pri EU notificirala 2. decembra lani. Rok mirovanja, med katerim po pravilih EU države članice ne smejo sprejeti določenega tehničnega predpisa, se je iztekel v sredo, italijanska vlada pa je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa še isti dan pisala v Bruselj in vložila podrobno mnenje. S tem se je obdobje mirovanja podaljšalo še za tri mesece, in sicer do 3. junija. Slovenija bo morala v tem času argumentirati določila v pravilniku. Italija tudi uradno nasprotuje slovenskemu pravilniku o balzamičnem kisu. FOTO: Dreamstime Italijanski minister za kmetijstvo Stefano Patuanellije v sredo po poročanju italijanskih medijev poudaril, da je zaščita italijanskega vina in hrane ena od prioritet vlade. "Zato bomo storili vse, kar je v naši moči, da balzamični kis iz Modene zaščitimo pred tovrstnimi nezakonitimi napadi," je dejal. Tako na ministrstvu za gospodarstvo kot na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so prejšnji teden poudarili, da Slovenija doslej na osnutek pravilnika ni prejela nobenih uradnih pripomb ali zadržkov Evropske komisije ali katere koli od držav članic. Spomnili so, da je enake zahteve za uporabo navedbe balzamični kis določal že trenutno veljavni slovenski pravilnik o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline, ki je bil zadnjič spremenjen leta 2004. V primeru, da bodo v postopku notifikacije podane pripombe Evropske komisije oziroma posameznih držav članic, bodo predlog pravilnika na kmetijskem ministrstvu ustrezno dopolnili, so zatrdili. Italija je sicer Aceto Balsamico di Modena (balzamični kis iz Modene) z zaščiteno geografsko označbo zaščitila leta 2009. Zaščiteno je tudi ime Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (tradicionalni balzamični kis iz Modene), in sicer kot označba porekla. V Sloveniji je v nasprotju s tem balzamični kis generično ime v splošni uporabi.