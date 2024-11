Italija podaljšala nadzor na meji s Slovenijo

"Kot vedno bomo ukrepe nadzora izvajali tako, da bodo čim manj vplivali na čezmejni promet in prevoz blaga," je v izjavi zagotovil italijanski notranji minister Matteo Piantedosi.

Italija je 21. oktobra lani ponovno uvedla začasni nadzor na meji s Slovenijo zaradi, kot so pojasnili v Rimu, spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu. Januarja ga je podaljšala še za šest mesecev do 18. junija, nato pa je sledilo novo podaljšanje do 18. decembra.

Slovenija je lansko jesen podobno uvedla nadzor na notranji schengenski meji s Hrvaško in Madžarsko ter ga decembra podaljšala do 22. junija, nato pa še za šest mesecev do 21. decembra.