Italija porast števila migrantov pripisuje dejavnostim Wagnerja v Afriki

Mož doma ženi pripoveduje, da mu ljudje večkrat pripisujejo manj let, kot jih ima, in jo vpraša, kaj naj naredi, da bi ljudje vsaj približno ugotovili njegovo starost.

Žena svetuje: ''Ja, ker si zdaj star 70 let, reci, da jih imaš 81.'' Mož se drži navodila. Ko ga v družbi znanec vpraša, koliko je star, mu odgovori: ''81''. Znanec ga pogleda in reče: ''Aja, šele, sem mislil, da si starejši!''