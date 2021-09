Italija preiskuje 'ugrabitev' dečka, ki je preživel nesrečo žičnice

Po smrtonosni žičniški nesreči na severu Italije, v kateri je preživel le deček Eitan Biran, so šestletnika iz bolnišnice odpustili v oskrbo tete po očetovi strani, Ayi Biran-Nirko. V tragični nesreči, ki se je zgodila maja letos in v kateri je umrlo 14 ljudi, so namreč umrli tudi njegovi starši, mlajši brat in prastarša.

Vendar pa so sorodniki po materini strani, ki živijo v Izraelu, zahtevali skrbništvo nad otrokom, čeprav je Eitanova družina pred nesrečo več let živela v Italiji. Eitanova teta po materini strani, Gali Peleg, je avgusta celo vložila zahtevo za posvojitev, čeprav so oblasti skrbništvo junija podelile Biran-Nirkojevi. Trdila je namreč, da je deček talec v Italiji, poroča BBC.