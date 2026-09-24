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Italija prepovedala burke v šolah in omejila število tujih učencev v razredu

Rim, 24. 09. 2026 20.34 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Giorgia Meloni

Italijanska vlada je sprejela uredbo, ki prepoveduje nošenje burk in nikabov v šolah ter omejuje število tujih učencev z nezadostnim znanjem italijanščine v razredu. Po navedbah premierke Giorgie Meloni bodo ukrepi spodbujali resnično integracijo.

Uredba uvaja 30-odstotno omejitev števila učencev v razredu, ki ne obvladajo italijanščine v zadostni meri, dodatna orodja za učenje jezika ter prepoved burk in nikabov v šolah, je na omrežju X zapisala Meloni. "To so ukrepi, ki temeljijo na zdravem razumu in ne povzročajo razdora, temveč spodbujajo resnično integracijo (...) in zagotavljajo enake možnosti za vse učence," je dodala.

Če bo otrok imel resne težave pri vključevanju v šoli, bodo v skladu z uredbo o tem obveščene socialne službe, starši pa bodo morali obiskovati brezplačne tečaje italijanščine. Neizpolnjevanje te obveznosti bo kaznovano z globo do tisoč evrov.

Tudi starši otrok, ki bodo imeli težave pri vključevanju, bodo morali obiskovati tečaje.
Tudi starši otrok, ki bodo imeli težave pri vključevanju, bodo morali obiskovati tečaje.
FOTO: Shutterstock

Minister za izobraževanje Giuseppe Valditara je dejal, da nezadostno znanje jezika ovira napredek v izobraževanju. "Sodelovanje staršev v izobraževalni poti njihovih otrok je ključnega pomena za akademski uspeh," je nadaljeval in dodal, da je v Italiji trenutno 34.000 razredov, v katerih je več kot 30 odstotkov učencev tujega rodu.

Uredba sicer zadeva nove prišleke, ne pa tiste, ki so rojeni v Italiji oziroma so tam obiskovali vrtec.

Premierka je omejitev števila tujih učencev v razredu napovedala v nedeljo in pojasnila, da bi s tem pospešili integracijo tujcev v družbo. V Italiji, ki je zaradi svoje lege ob Sredozemskem morju in bližine Afrike vstopna točka v Evropo za številne migrante, je integracija tujcev ena od glavnih tem volilne kampanje pred splošnimi volitvami prihodnje leto.

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Italija šolstvo integracija Giorgia Meloni migracije

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