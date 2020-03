Italija se je zbudila v prvi dan karantene, v kateri je več kot 60 milijonov ljudi

Potem ko so v Italiji sprva razglasili karanteno za 16 milijonov prebivalcev na severu države , so zaradi velikega porasta v številu okuženih z novim koronavirusom sprejeli nov ukrep in karanteno razširili na celotno državo. "Podpisal bom sklep, ki bi ga na kratko lahko poimenovali 'Jaz ostanem doma'," je ob tem dejal italijanski premier Giuseppe Conte . Tako strog ukrep so sprejeli, da bi zaščitili najbolj ranljive, je povedal Conte, in dodal, da časa zmanjkuje.

Vse tekme bodo prav tako preložene, vsaj do tretjega aprila – to vključuje tudi tekme prve italijanske nogometne lige Serie A, ne pa klubov oziroma reprezentanc, ki sodelujejo na mednarodnih tekmovanjih. Do tega datuma bodo zaprta tudi smučarska središča, šole in univerze.

Bari in restavracije lahko ostanejo odprti med 6. in 18. uro, ampak le v primeru, da lahko med strankami zagotovijo vsaj en meter razdalje. To velja tudi za trgovine.

Karantena celotne države pomeni, da lahko prebivalci potujejo le zaradi službenih obveznosti ali izrednih družinskih zadev. Odpovedani so vsi javni dogodki, zaprti so vse kinodvorane, gledališča, muzeji, fitnes centri in diskoteke, odpovedani pa vsi pogrebi, krstitve in poroke. Javni potniški promet bo neprekinjeno deloval, saj želijo ljudem omogočiti, da hodijo v službo, je ob razglasitvi karantene napovedal Conte.

Eden izmed italijanskih uporabnikov družbenega omrežja Twitter je objavil fotografijo, na katerih je vidna dolga vrsta pred trgovino, čeprav so navodila oblasti, da se morajo izogniti množicam in ostati doma. "Zaslužimo si, da se celotna Evropa norčuje iz nas,"je zapisal.

Kot poroča AP, prvi človek, ki so mu v Italiji potrdili koronavirus, ni več na intenzivni negi. Na testu je bil pozitiven 21. februarja. To je ena izmed redkih dobrih novic v zadnjih dneh za Italijo, saj je v državi po zadnjih podatkih okuženih 7985 ljudi, samo včeraj pa jih je umrlo 97. Skupno število smrtnih žrtev je trenutno 463, od nedelje pa je številka potrjenih okužb poskočila kar za 24 %. Virus je do zdaj prebolelo 724 ljudi.

Kar 44 odstotkov ljudi, ki so zaradi virusa umrli, je bilo starih od 80 do 89 let, 31 odstotkov od 70 do 79, 14 odstotkov nad 90, 10 odstotkov med 60 in 69 ter en odstotek med 50 in 59.

Kakšna je bila reakcija ljudi?

V številnih zaporih po državi so izbruhnili protesti, saj so kot del ukrepov omejili oziroma prepovedali tudi obiske. Težave so se začele na severu Italije v Modeni, kjer je protest izbruhnil v zaporu Sant'Anna. Tam sta dva zapornika umrla zaradi prevelikega odmerka mamil, po tem, ko sta vlomila v zaporniško bolnišnico in ukradla metadon. Še štirje zaporniki so umrli zaradi neznanih razlogov, ranjena pa sta bila tudi dva paznika.