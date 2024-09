Italija se sooča s stavkami v javnem potniškem prometu

Za nedeljo so stavko napovedali tudi na železnicah. Sindikati so pozvali k stavki železniškega osebja od 3. ure v nedeljo do ponedeljka sredi dneva, pričakovati je, da bo prišlo do težav in motenj v železniškem prometu, napovedujejo zamude in odpovedi regionalnih in hitrih vlakov.

Osemurna stavka v ponedeljek bo vplivala tudi na lokalni javni promet, vključno z avtobusi, tramvaji in podzemnimi vlaki. Težave v javnem prometu je tako moč pričakovati zlasti v velikih mestih.

Stavke so sklicale najmočnejše italijanske sindikalne organizacije, ki zahtevajo obnovitev panožnih kolektivnih pogodb, navaja Ansa. Protestirajo tudi proti "neustreznim plačam" in "stalni grožnji napadov", zaradi česar sindikati zahtevajo več varnostnih ukrepov za zaposlene v javnem prometu.