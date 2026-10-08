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Italija sprejela sporni volilni zakon

Rim, 08. 10. 2026 13.31 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
italijanski parlament

Spodnji dom italijanskega parlamenta, poslanska zbornica, je dokončno sprejel nov volilni zakon, ki predvideva spremembo volilnega sistema v proporcionalnega. Predlagala ga je skrajno desna vlada premierke Giorgie Meloni, opozicija ga vidi kot spornega. V njem pričakovano ni omenjena izvolitev predstavnika slovenske manjšine v parlament.

Zakon, ki zagotavlja parlamentarno večino vsakemu zavezništvu z več kot 42 odstotkov glasov, je podprlo 227 poslancev, 164 jih je bilo proti, poročajo tuje tiskovne agencije. Meloni je napovedala odstop v primeru, če zakon ne bi bil sprejet.

Vladne stranke so ga tako soglasno podprle, opozicija je kritična. Vladajoči koaliciji očita, da zakonodajo spreminja iz strahu pred porazom na volitvah prihodnje leto. Nekateri poslanci opozicijskih strank so po razglasitvi izida današnjega glasovanja vzdignili plakate, na katerih so zakon označili za prevaro.

"Z dokončnim sprejetjem novega volilnega zakona bodo Italijani, ko se bodo vrnili na volitve, lahko izbrali vse: stranko, koalicijo, program, kandidata za predsednika vlade in - ponovno - svojega poslanca," je po glasovanju na omrežju X zapisala Meloni.

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni
FOTO: Profimedia

Po obstoječi volilni zakonodaji v Italiji volivci večino predstavnikov v parlamentu izvolijo po proporcionalnem sistemu, približno tretjina pa jih je v volilnih okrajih izvoljena po večinskem. Če nobena stranka ali koalicija v skladu z novim zakonom ne bo dosegla 42-odstotnega praga ali če bi glasovi za spodnji in zgodnji dom parlamenta dali različne rezultate, bi za razdelitev mest uporabili izključno proporcionalni sistem.

Ena najpomembnejših novosti, ki jo je zakonu dodal senat, je vrnitev sistema preferenčnih glasov, ki so ga odpravili leta 1993. Na vsakem volilnem lističu bodo morali biti za vsako stranko navedeni vsi kandidati posameznega okrožja. Predviden je vodilni kandidat ter šest dodatnih kandidatov, med katerimi bi volivci do trem dali prednostne glasove.

Zakon pričakovano ne vsebuje določila o olajšanem zastopstvu slovenske manjšine v parlamentu. Senat je septembra zavrnil dopolnilo, ki ga je v imenu levosredinske Demokratske stranke (DS) vložila senatorka Tatjana Rojc. Dopolnila, ki bi Slovencem omogočila predstavnika v parlamentu, je zavrnila tudi poslanska zbornica.

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italija volilni zakon parlament

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