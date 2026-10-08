Italija sprejela sporni volilni zakon

Zakon, ki zagotavlja parlamentarno večino vsakemu zavezništvu z več kot 42 odstotkov glasov, je podprlo 227 poslancev, 164 jih je bilo proti, poročajo tuje tiskovne agencije. Meloni je napovedala odstop v primeru, če zakon ne bi bil sprejet.

Vladne stranke so ga tako soglasno podprle, opozicija je kritična. Vladajoči koaliciji očita, da zakonodajo spreminja iz strahu pred porazom na volitvah prihodnje leto. Nekateri poslanci opozicijskih strank so po razglasitvi izida današnjega glasovanja vzdignili plakate, na katerih so zakon označili za prevaro.

"Z dokončnim sprejetjem novega volilnega zakona bodo Italijani, ko se bodo vrnili na volitve, lahko izbrali vse: stranko, koalicijo, program, kandidata za predsednika vlade in - ponovno - svojega poslanca," je po glasovanju na omrežju X zapisala Meloni.