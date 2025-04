Umoril študentko, zbežal, pri tem naj bi mu pomagala mama

27-letnik je po napadu zbežal, aretirali so ga nekaj ur po napadu, ko je zločin tudi priznal. Danes so ga dve uri zasliševali, o razlogih za napad ni želel govoriti, dejal pa je, da je pobegnil, ker ni vedel, kaj naj stori.

Osumljenec je študentko vztrajno nadlegoval, odkar je pred dvema letoma začela študirati. Po informacijah tožilstva naj bi jo fant večkrat prosil, naj gre z njim ven in se bolje spoznata, ter da se ni hotel umakniti, tudi ko ga je zavrnila. Na zadnjem zaslišanju je priznal, da je želel študentko ogovoriti na ulici, saj da mu že več mesecev ni odgovorila na sporočila, ki ji jih je poslal. 22-letnica je bila do njega na ulici hladna, je dodal.

27-letniku so pri pobegu očitno pomagale še druge osebe. Tožilstvo je danes namreč razkrilo, da preiskujejo tudi njegovo mamo, ki naj bi 27-letniku pomagala zbežati. Našli so namreč sporočilo, v katerem je ženska zapisala, da bo nekaj časa odsotna zaradi zdravljenja. Pred tem ni imela nobenih zdravstvenih težav, zato sumijo, da je bila v ozadju želja, da bi sinu po umoru pomagala zbežati in preprečiti, da bi ga našli.