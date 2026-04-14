Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Italija ustavila izvajanje obrambnega sporazuma z Izraelom

Rim, 14. 04. 2026 13.55 pred 12 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Giorgia Meloni

Italijanska premierka Giorgia Meloni je sporočila, da začasno ustavlja izvajanje obrambnega sporazuma z Izraelom, ki med drugim ureja sodelovanje na področju vojaškega usposabljanja in raziskav. Odnosi med državama so se nedavno zaostrili zlasti v luči konflikta v Libanonu, kjer delujejo italijanski mirovniki ZN.

Kot je danes ob robu dogodka v Veroni dejala Giorgia Meloni, se je njena vlada "odločila, da bo zaradi trenutnih razmer začasno ustavila samodejno podaljšanje obrambnega sporazuma z Izraelom".

Obrambni minister Guido Crosetto je svojemu izraelskemu kolegu Israelu Kacu poslal pismo o začasni ustavitvi izvajanja italijansko-izraelskega memoranduma.

Memorandum, ki vzpostavlja okvir za obrambno sodelovanje med drugim na področju vojaške opreme in usposabljanja vojaškega osebja ter raziskav in informacijske tehnologije, je začel veljati 13. aprila 2006 in predvideva podaljšanje vsakih pet let.

Italijanska opozicija je vlado že več mesecev pozivala k začasni ustavitvi tega podaljšanja. Italijanski diplomatski vir je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da je bilo izvajanje sporazuma začasno ustavljeno, pri tem pa dejal, da "bi ga bilo politično težko ohraniti".

Napetosti zaradi Libanona

Napetosti med državama so se v zadnjem tednu stopnjevale, potem ko je italijanska vlada obtožila izraelske sile, da so izstrelile opozorilne strele na konvoj italijanskih mirovnikov ZN v Libanonu.

Italija je v znak protesta zaradi incidenta, v katerem je bilo poškodovano najmanj eno vozilo, vendar ni bil nihče poškodovan, na pogovor poklicala izraelskega veleposlanika.

Izrael pa je v ponedeljek na pogovor poklical italijanskega veleposlanika po komentarjih zunanjega ministra Antonia Tajanija, ki je med obiskom Bejruta obsodil "nesprejemljive napade" izraelskih sil na libanonske civiliste.

italija izrael sporazum

  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
bibaleze
Portal
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Dojenje kot šport: koliko energije telo v resnici porabi?
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke
Redke fotografije razkrivajo nežno plat Edina Džeke
zadovoljna
Portal
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Slovenska pevka se je razšla po sedmih letih zveze
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Vroča lepotica, ki je postala prava senzacija
Nocoj nas čaka nepričakovan preobrat v Kmetiji
Nocoj nas čaka nepričakovan preobrat v Kmetiji
vizita
Portal
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
Vitamin D ni tako nedolžen: strokovnjaki razkrivajo skrita tveganja predoziranja
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
To Alya svetuje vsem za premagovanje stresa
cekin
Portal
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Regres 2026 ni enak za vse
Regres 2026 ni enak za vse
moskisvet
Portal
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Koliko spolnih partneric je preveč? Strokovnjaki razkrivajo resnico, ki preseneti večino moških
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
Jannik Sinner: od smučarskega talenta do številke ena svetovnega tenisa
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
S svojim telesom počnem, kar želim: zgodba vplivnice, ki buri duhove
dominvrt
Portal
Tako boste prenovo plačali občutno manj
Tako boste prenovo plačali občutno manj
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
7 pogostih poškodb hiše, ki jih odkrijemo prepozno
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
Kaja in Karlo sta razkrila novega družinskega člana – to je njuna nova ljubezen
okusno
Portal
Popolna izbira za hitro kosilo
Popolna izbira za hitro kosilo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
Manj kot 5 sestavin: fit sladica brez moke, ki je obnorela splet
voyo
Portal
Kmetija
Kmetija
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641