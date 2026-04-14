Italija ustavila izvajanje obrambnega sporazuma z Izraelom

Kot je danes ob robu dogodka v Veroni dejala Giorgia Meloni, se je njena vlada "odločila, da bo zaradi trenutnih razmer začasno ustavila samodejno podaljšanje obrambnega sporazuma z Izraelom".

Obrambni minister Guido Crosetto je svojemu izraelskemu kolegu Israelu Kacu poslal pismo o začasni ustavitvi izvajanja italijansko-izraelskega memoranduma.

Memorandum, ki vzpostavlja okvir za obrambno sodelovanje med drugim na področju vojaške opreme in usposabljanja vojaškega osebja ter raziskav in informacijske tehnologije, je začel veljati 13. aprila 2006 in predvideva podaljšanje vsakih pet let.

Italijanska opozicija je vlado že več mesecev pozivala k začasni ustavitvi tega podaljšanja. Italijanski diplomatski vir je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da je bilo izvajanje sporazuma začasno ustavljeno, pri tem pa dejal, da "bi ga bilo politično težko ohraniti".