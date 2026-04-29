Tujina

Italija v kazenskem postopku zaradi tragičnega požara v Švici

Rim, 29. 04. 2026 21.18 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Požar v Crans Montani

Italija bo kot civilna stranka nastopila v kazenskem postopku zaradi požara med novoletno zabavo v baru v švicarskem smučarskem središču Crans Montana, v katerem je umrlo 41 ljudi, med njimi šest italijanskih najstnikov, je sporočila vlada v Rimu.

Odločitev je utemeljila z "znatnimi sredstvi", ki jih je namenila za medicinsko, psihološko in logistično pomoč vpletenim italijanskim državljanom. Dodala je, da je vpletenost švicarskih oblasti v dogodke zelo verjetna, zato Italija zahteva odškodnino od odgovornih, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Vlada je to sporočila, potem ko je v državi splošno ogorčenje in nejevero povzročila informacija, da bodo švicarske oblasti od Rima zahtevale plačilo zdravljenja za italijanske žrtve nesreče.

Premierka Giorgia Meloni je minuli teden izrazila zgroženost nad računi v višini več deset tisoč evrov, ki jih je švicarska bolnišnica poslala družinam nekaterih v nesreči poškodovanih mladih. Po njenih navedbah naj bi bolnišnica v švicarskem mestu Sion zahtevala več kot 70.000 evrov za nekaj ur bolnišničnega zdravljenja.

Dodala pa je, da so švicarske oblasti zagotovile, da je šlo pri teh računih za napako in da tistim, ki so se zdravili, ne bo treba ničesar plačati.

Doris Bianchi, direktorica švicarskega Zveznega urada za socialno zavarovanje (FSIO), je minuli konec tedna prav tako potrdila, da je bilo pošiljanje računov družinam napaka, ob tem pa napovedala, da bo njen urad poskušal izterjati denar za zdravljenje od italijanskega nacionalnega zdravstvenega sistema v okviru sporazuma z Evropsko unijo.

Požar v klubu v Švici
Požar v klubu v Švici
FOTO: X

Italijanski veleposlanik v Švici Gian Lorenzo Cornado je v odzivu dejal, da bo Rim vrnil vse račune, ki jih bo prejel, ker da Bern zaradi "moralne odgovornosti" švicarskih oblasti za nesrečo mehanizma za povračilo stroškov zdravstvenega varstva ne sme uporabiti. Izpostavil je, da sta bila dva mlada Švicarja, ki sta bila poškodovana v požaru, več mesecev na zdravljenju v milanski bolnišnici, ne da bi Rim zahteval kakršnokoli plačilo.

"Če so takšni dogovori, potem jih Italija ne bo izkoristila - ne bomo zaračunali stroškov dveh švicarskih dečkov in pričakujemo, da bo Bern storil enako," je dejal.

V okviru preiskave požara švicarski tožilci preiskujejo devet ljudi - ob dveh lastnikih tudi pet sedanjih in nekdanjih občinskih uradnikov Crans Montane. Slednje so v preiskavo vključili po tem, ko so lokalne oblasti priznale, da pristojni od leta 2019 v baru niso opravili nobenega rednega inšpekcijskega nadzora na področju požarne varnosti, čeprav bi ga morale enkrat letno.

V požaru v baru Le Constellation, ki je izbruhnil v zgodnjih jutranjih urah 1. januarja, je bilo ob 41 smrtnih žrtvah poškodovanih 115 ljudi, večinoma mladih, nekateri med njimi huje. Dosedanje ugotovitve preiskovalcev kažejo, da so požar najverjetneje zanetile iskre iz ognjenih fontan, nameščenih na steklenicah šampanjca, zaradi katerih se je na stropu vnela izolacijska pena.

Italija Švica požar Crans Montana Giorgia Meloni

