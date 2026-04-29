Italija v kazenskem postopku zaradi tragičnega požara v Švici

Odločitev je utemeljila z "znatnimi sredstvi", ki jih je namenila za medicinsko, psihološko in logistično pomoč vpletenim italijanskim državljanom. Dodala je, da je vpletenost švicarskih oblasti v dogodke zelo verjetna, zato Italija zahteva odškodnino od odgovornih, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Vlada je to sporočila, potem ko je v državi splošno ogorčenje in nejevero povzročila informacija, da bodo švicarske oblasti od Rima zahtevale plačilo zdravljenja za italijanske žrtve nesreče.

Premierka Giorgia Meloni je minuli teden izrazila zgroženost nad računi v višini več deset tisoč evrov, ki jih je švicarska bolnišnica poslala družinam nekaterih v nesreči poškodovanih mladih. Po njenih navedbah naj bi bolnišnica v švicarskem mestu Sion zahtevala več kot 70.000 evrov za nekaj ur bolnišničnega zdravljenja.

Dodala pa je, da so švicarske oblasti zagotovile, da je šlo pri teh računih za napako in da tistim, ki so se zdravili, ne bo treba ničesar plačati.

Doris Bianchi, direktorica švicarskega Zveznega urada za socialno zavarovanje (FSIO), je minuli konec tedna prav tako potrdila, da je bilo pošiljanje računov družinam napaka, ob tem pa napovedala, da bo njen urad poskušal izterjati denar za zdravljenje od italijanskega nacionalnega zdravstvenega sistema v okviru sporazuma z Evropsko unijo.