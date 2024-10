Italija v primežu prašičje kuge: opozorila za pršut in druge delikatese

Od pojava prašičje kuge na Apeninskem polotoku januarja 2022 pa je Italija zaklala že skoraj 120.000 prašičev, le v zadnjih dveh mesecih so zaklali tri četrtine tega števila. V začetku septembra se je število pojavov prašičje kuge še povečalo; zabeležili so namreč kar 24 izbruhov, večinoma prav v Lombardiji.

Da bi zaustavili širjenje bolezni, so na kmetiji italijanskega kmeta v le enem tednu v skladu s strogimi protokoli zaklali vseh 6200 prašičev, poroča The Independent. "Do okužbe je prišlo kljub upoštevanju vseh potrebnih varnostnih ukrepov. Očitno se je nekje zgodila napaka," je dejal kmet Giovanni Airoli , čigar kmetija se nahaja v severni Lombardiji.

To je območje, ki vzbuja največ skrbi, saj je bila bolezen potrjena tudi pri domačih prašičih, se razteza na 4500 kvadratnih kilometrih, poleg Lombardije pa vključuje tudi sosednji deželi Piemont in Emilijo Romanijo. Prav slednja je po svetu znana zaradi cenjenega parmskega pršuta. Zaradi izbruha prašičje kuge se sicer z omejitvami soočajo kmetje na širšem območju.

Za boj proti epidemiji je italijanska vlada poleti imenovala tudi novega posebnega komisarja za boj proti epidemiji prašičjekuge. Mesto je zasedel Giovanni Filippini, veterinar in dolgoletni direktor italijanskega organa za zdravstveno varstvo živali, ki se je proti prašičji kugi že boril na Sardiniji.

Pred njim sta se dva komisarja odličila, da se bosta s širjenjem bolezni spopadla s pomočj vojske, ki bi lovila divje prašiče. A njuna ideja je naletela tako na odpor Evropske unije kot italijanskih športnih lovcev, ki so poudarili, da bi lahko tovrsten lov okužene živali pregnal na nova še neokužena območja.

Filippini se jeza razliko od njiju odločil uvesti nove omejitve glede dostopa do kmetij in prenosa živali, povečal pa je tudi "varovalne pasove". Zdi se, da so ukrepi ustrezni, saj so v zadnjem tednu septembra v Lombardiji poročali o le enem novem izbruhu prašičje kuge. "Zagotovo je to poziiven znak, vendar pa ganikako še ne moremo označiti za zmago," je dejal direktor inštituta za zdravje živali za Lombardijo in Emilijo Romanjo Giovanni Loris Alborali.

Številne države ustavile ali omejile uvoz italijanskih delikates

Po potrditvi prašičje kuge v Italiji je 12 držav, vključno s Kitajsko, Tajvanom in Mehiko, nemudoma ustavilo uvoz italijanskih svinjskih delikates, kot je na primer pršut. Uvoz so ustavili tudi za mesnine, ki so prihajale z nerizičnih območij. Japonska, Južna Koreja in še štiri druge države pa so uboz omejile.