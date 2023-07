Številne evropske države v primežu vročinskega vala, ki bo ponekod trajal dva tedna

Italijo je zajel vročinski val s temperaturami okoli 43 stopinj Celzija, ki bo po napovedih trajal vsaj do konca prihodnjega tedna. Izjemna vročina naj bi v petek zajela tudi Grčijo, kjer pričakujejo temperature do 45 stopinj Celzija. Pred visokimi temperaturami pa ljudi svarijo tudi v Španiji, kjer se bodo temperature lahko povzpele vse tja do 47 stopinj Celzija.

Na Sardiniji so danes izmerili 43 stopinj Celzija. Samo v Rimu so morali reševalci zaradi kolapsov, omedlevice, akutne dehidracije, težav s srcem in dihanjem pomagati več deset ljudem, predvsem starejšim. Ministrstvo za zdravje je za večja mesta razglasilo izredne razmere zaradi vročine.

Trenutni evropski vročinski rekord v zgodovini meritev je 48,8 stopinje Celzija. Zabeležili so ga 11. avgusta 2021 v kraju Floridia, v sicilijanski provinci Sirakuze.

Temperature v Italiji bi lahko ta teden dosegle celo evropski rekord. V večjem delu države bodo dosegle in presegle 40 stopinj Celzija. Najhujša vročina bo zajela Sicilijo in Sardinijo, kjer bi se temperature lahko povzpele do 48 stopinj Celzija, piše britanski The Guardian. "Vemo, da bodo temperature nad 40 ali 45 stopinjami Celzija. Lahko bi se približali rekordu. V vsakem primeru bodo zelo visoke," je po poročanju The Guardiana dejal Luca Mercalli, predsednik italijanskega meteorološkega društva.

Anticiklon oziroma območje visokega zračnega tlaka so vremenoslovci poimenovali Kerber, po troglavem psu iz grške mitologije, ki varuje vhod v podzemlje. V Dantejevem Peklu straži tretji krog pekla. "Metaforično tri glave označujejo tri glavne podnebne cone, na katere bo razdeljena Italija," je po poročanju časnika La Stampa izbor imena pojasnil vremenoslovec Stefano Rossi. Dodal je, da bo vročino oteževala visoka vlaga, tudi ponoči pa temperature ne bodo padle pod 22 stopinj Celzija. To je sicer prvi večji letošnji vročinski val v Italiji, potem ko so pomlad zaznamovale nevihte in poplave. Intenzivna vročina v osrednjih in južnih delih Italije bi lahko trajala dva tedna.

Lansko poletje se je zapisalo kot najbolj vroče evropsko poletje v zgodovini meritev, ki je po nekaterih podatkih terjalo okoli 61.672 življenj. Največ smrti zaradi vročine so zabeležili v Italiji, Grčiji, Španiji in na Portugalskem.

V Grčiji pripravljajo ukrepe, da bi prebivalcem olajšali vroče dni Nov vročinski val je zajel tudi večji del Grčije, kjer konec tedna pričakujejo temperature nad 40 stopinjami Celzija. V prestolnici Atene bi te lahko dosegle tudi do 45 stopinj, je sporočila grška državna vremenska služba. Oblasti so prebivalce in turiste pozvale k previdnosti in jim priporočile, naj se izogibajo težjim telesnim naporom. V številnih krajih bodo za javnost odprli klimatizirane dvorane, v katere se bodo lahko zatekli tisti, ki nimajo klimatskih naprav. Več sindikatov je pozvalo, naj se petek zaradi vročine razglasi za dela prost dan. Na poziv se vlada še ni odzvala, so pa oblasti ljudi pozvale, naj po možnosti delajo od doma, delodajalce pa, naj od delavcev ne zahtevajo težkega fizičnega dela na prostem. Vremenoslovci še ne vedo, kako dolgo bo vročinski val v Grčiji trajal. Po prvih napovedih naj bi vztrajal najmanj deset dni.

Vročinski val pesti tudi Španijo Po najbolj vročem aprilu v zgodovini države, ko so temperature dosegle 38,8 stopinje Celzija, in po junijskem vročinskem valu je Španijo zdaj zajel že drugi vročinski val letošnjega poletja. Ta naj bi sicer popustil proti koncu tedna. Iz španskega državnega meteorološkega urada Aemet so sporočili, da bi lahko temperature dosegle 38 stopinj Celzija v mnogih delih države. Na jugu Španije bi se lahko povzpele do 40 stopinj Celzija, v delih doline Guadalquivir, okoli Cordobe in Seville, pa celo 46–47 stopinj Celzija. Vročinski val bi tako lahko ta teden dosegel trenutni španski rekord iz leta 2021. Takrat so v provinci Cordoba izmerili 47,6 stopinje Celzija.

