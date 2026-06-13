General z lastno stranko ponosen, da so 'izmeček'

"Ni nas sram to reči, in prosim vas, da to tudi vi rečete: Italija Italijanom!" je Roberto Vannacci izjavil na ustanovnem kongresu stranke . "Mi smo izmeček, nikogaršnji otroci, in na to smo ponosni," je z odra dejal po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa .

Melonijeva je vlado sestavila z desnosredinsko stranko Naprej Italija in desno stranko Liga, na listi katere je leta 2024 za Evropski parlament kandidiral in bil izvoljen tudi Vannacci.

Vannacci je s svojimi nacionalističnimi in protipriseljenskimi stališči večkrat sprožil polemike. Nekdanji general, ki je med drugim služil v Somaliji, Ruandi, Afganistanu in Libiji, je v Italiji postal znan zaradi svoje karizme na odru in skrajnih pogledov na preteklost države, kritiki pa ga obtožujejo zgodovinskega revizionizma.

Italijanski mediji so Vannaccijevo ustanovitev lastne stranke opisovali kot poskus oblikovanja italijanske različice nemške skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) in ustvarjanja nove desne sile v Italiji.

Pred dvema letoma je razburil s knjigo, v kateri je med drugim trdil, da istospolno usmerjeni 'niso normalni'. Italijanska vojska se je od knjige distancirala, obrambni minister pa je napovedal disciplinski postopek proti generalu, ki je po njegovem mnenju diskreditiral vojsko in ustavo.

V knjigi je obsojal tudi pravila vključevanja in strpnosti, ki jih vsiljujejo manjšine, napadel feminizem, okoljevarstvenike in ilegalne migrante.