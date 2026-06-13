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General z lastno stranko ponosen, da so 'izmeček'

Rim, 13. 06. 2026 19.00 pred 54 minutami 2 min branja 3

Avtor:
T.H. STA
Roberto Vannacci

V Italiji je potekal ustanovni kongres skrajno desne stranke Futuro Nazionale (Nacionalna prihodnost) nekdanjega generala Roberta Vannaccija. Stranka se bo skušala uveljaviti kot nova desna sila v državi.

"Ni nas sram to reči, in prosim vas, da to tudi vi rečete: Italija Italijanom!" je Roberto Vannacci izjavil na ustanovnem kongresu stranke. "Mi smo izmeček, nikogaršnji otroci, in na to smo ponosni," je z odra dejal po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

V Italiji je potekal ustanovni kongres nove skrajno desne stranke
V Italiji je potekal ustanovni kongres nove skrajno desne stranke
FOTO: AP

Zaenkrat je zavrnil povezovanje z vladajočo stranko Bratje Italije premierke Giorgie Meloni.

Melonijeva je vlado sestavila z desnosredinsko stranko Naprej Italija in desno stranko Liga, na listi katere je leta 2024 za Evropski parlament kandidiral in bil izvoljen tudi Vannacci.

Roberto Vannacci
Roberto Vannacci
FOTO: AP

Italijanski mediji so Vannaccijevo ustanovitev lastne stranke opisovali kot poskus oblikovanja italijanske različice nemške skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) in ustvarjanja nove desne sile v Italiji.

Vannacci je s svojimi nacionalističnimi in protipriseljenskimi stališči večkrat sprožil polemike. Nekdanji general, ki je med drugim služil v Somaliji, Ruandi, Afganistanu in Libiji, je v Italiji postal znan zaradi svoje karizme na odru in skrajnih pogledov na preteklost države, kritiki pa ga obtožujejo zgodovinskega revizionizma.

Preberi še General v knjigi razburja s homofobnimi in rasističnimi izjavami

Pred dvema letoma je razburil s knjigo, v kateri je med drugim trdil, da istospolno usmerjeni 'niso normalni'. Italijanska vojska se je od knjige distancirala, obrambni minister pa je napovedal disciplinski postopek proti generalu, ki je po njegovem mnenju diskreditiral vojsko in ustavo.

V knjigi je obsojal tudi pravila vključevanja in strpnosti, ki jih vsiljujejo manjšine, napadel feminizem, okoljevarstvenike in ilegalne migrante.

italija stranka Futuro Nazionale Nacionalna prihodnost roberto vannacci

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KOMENTARJI3

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iziizi
13. 06. 2026 19.54
Dobro za italjane slabo za migrante kriminalce
Odgovori
0 0
Partapaki
13. 06. 2026 19.11
Ja sej ok, dokler ne začnejo proti Slovencem nabijat
Odgovori
+5
5 0
SDS_je_poden
13. 06. 2026 19.35
Tudi to še pride. Še vedno je.
Odgovori
+1
1 0
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