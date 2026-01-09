Italija vzpostavila izključno ekonomsko cono v Jadranu

Italija je postopek za razglasitev izključne ekonomske cone v Jadranskem morju sprožila leta 2020, potem ko je Hrvaška januarja 2021 vzpostavila svojo izključno ekonomsko cono, pa sta leta 2022 Zagreb in Rim podpisala še sporazum o razmejitvi cone.

Slovenija, ki v skladu z odločitvijo arbitražnega sodišča glede meje s Hrvaško iz leta 2017 pravice do razglasitve lastne izključne gospodarske cone nima, je tedaj na tristranskih srečanjih s Hrvaško in Italijo na delovni ravni o sodelovanju v Jadranu izpostavljala, da razglasitev izključnih gospodarskih con Hrvaške in Italije ne sme v ničemer prejudicirati pravic, ki jih ima Slovenija po mednarodnem in evropskem pravu.

To so danes v odgovoru STA poudarili tudi na zunanjem ministrstvu in izpostavili, da morajo biti spoštovane pravice in svoboščine, ki jih zagotavlja arbitražna odločba. Hrvaška sicer arbitražne odločbe ne priznava.

Na ministrstvu so ob tem izpostavili, da je Slovenija kot sosednja in pomorska država zainteresirana za vse aktivnosti in vsebine, ki se bodo izvajale v conah. Na pobudo Slovenije so zato leta 2021 vzpostavili trilateralo o sodelovanju na območju Severnega Jadrana, v okviru katere obravnavajo vprašanja ribištva, varnosti, zaščite okolja in povezljivosti, še zlasti sodelovanja severnojadranskih pristanišč. Slovenija je po navedbah ministrstva že predlagala naslednje srečanje na ravni zunanjih ministrov vseh treh držav.

Slovenija je tudi podrobno proučila predlog prostorskega plana za hrvaško izključno ekonomsko cono in decembra lani Zagrebu v okviru čezmejne presoje vplivov na okolje posredovala svoja stališča, dodatna vprašanja in predloge za dopolnitev, so še navedli na MZEZ.

Možnost razglasitve izključne ekonomske cone do 200 navtičnih milj od obale sicer državam daje konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982 (UNCLOS). V tej coni država lahko razpolaga in gospodari z živimi in neživimi naravnimi bogastvi voda, na dnu in v podzemlju. Gre torej za izključno pravico do ribolova, črpanja nafte in drugih dejavnosti.

Hrvaško zunanje ministrstvo je v sredo sporočilu za javnost ob uveljavitvi italijanske izključne ekonomske cone priložilo zemljevid, na katerem je meja s Slovenijo narisana po sredinski črti v Piranskem zalivu, čeprav je arbitražno sodišče veliko večino Piranskega zaliva prisodilo Sloveniji.

Arbitražno sodišče je določilo tudi 2,5 navtične milje široko območje stika Slovenije z odprtim morjem, t. i. junction, ki sicer de jure ostaja hrvaško teritorialno morje, a tam Hrvaška ne sme ovirati plovbe plovilom, ki iz mednarodnega plujejo v slovensko morje ali obratno, pa tudi sicer ne sme izvajati dejanj, ki bi lahko ovirala to povezavo slovenskega morja z mednarodnimi vodami.

Na MZEZ so pojasnili, da ministrstvo v zvezi s hrvaškimi zemljevidi, ki ne upoštevajo arbitražne razsodbe, redno protestira pri hrvaški strani. Nazadnje so tovrstno protestno noto poslali 8. decembra lani.