Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Italija vzpostavila izključno ekonomsko cono v Jadranu

Rim, 09. 01. 2026 13.30 pred 20 minutami 3 min branja 9

Avtor:
STA D.L.
Jadransko morje

Italija je vzpostavila izključno ekonomsko cono v Jadranskem morju. Ker je to leta 2021 storila tudi Hrvaška, v Jadranu ni več mednarodnih voda. Slovenija je predlagala srečanje zunanjih ministrov Slovenije, Italije in Hrvaške, so pojasnili na zunanjem ministrstvu.

Italijanska zastava na morju
Italijanska zastava na morju
FOTO: Shutterstock

Italija je postopek za razglasitev izključne ekonomske cone v Jadranskem morju sprožila leta 2020, potem ko je Hrvaška januarja 2021 vzpostavila svojo izključno ekonomsko cono, pa sta leta 2022 Zagreb in Rim podpisala še sporazum o razmejitvi cone.

Slovenija, ki v skladu z odločitvijo arbitražnega sodišča glede meje s Hrvaško iz leta 2017 pravice do razglasitve lastne izključne gospodarske cone nima, je tedaj na tristranskih srečanjih s Hrvaško in Italijo na delovni ravni o sodelovanju v Jadranu izpostavljala, da razglasitev izključnih gospodarskih con Hrvaške in Italije ne sme v ničemer prejudicirati pravic, ki jih ima Slovenija po mednarodnem in evropskem pravu.

To so danes v odgovoru STA poudarili tudi na zunanjem ministrstvu in izpostavili, da morajo biti spoštovane pravice in svoboščine, ki jih zagotavlja arbitražna odločba. Hrvaška sicer arbitražne odločbe ne priznava.

Na ministrstvu so ob tem izpostavili, da je Slovenija kot sosednja in pomorska država zainteresirana za vse aktivnosti in vsebine, ki se bodo izvajale v conah. Na pobudo Slovenije so zato leta 2021 vzpostavili trilateralo o sodelovanju na območju Severnega Jadrana, v okviru katere obravnavajo vprašanja ribištva, varnosti, zaščite okolja in povezljivosti, še zlasti sodelovanja severnojadranskih pristanišč. Slovenija je po navedbah ministrstva že predlagala naslednje srečanje na ravni zunanjih ministrov vseh treh držav.

Slovenija je tudi podrobno proučila predlog prostorskega plana za hrvaško izključno ekonomsko cono in decembra lani Zagrebu v okviru čezmejne presoje vplivov na okolje posredovala svoja stališča, dodatna vprašanja in predloge za dopolnitev, so še navedli na MZEZ.

Možnost razglasitve izključne ekonomske cone do 200 navtičnih milj od obale sicer državam daje konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu iz leta 1982 (UNCLOS). V tej coni država lahko razpolaga in gospodari z živimi in neživimi naravnimi bogastvi voda, na dnu in v podzemlju. Gre torej za izključno pravico do ribolova, črpanja nafte in drugih dejavnosti.

Hrvaško zunanje ministrstvo je v sredo sporočilu za javnost ob uveljavitvi italijanske izključne ekonomske cone priložilo zemljevid, na katerem je meja s Slovenijo narisana po sredinski črti v Piranskem zalivu, čeprav je arbitražno sodišče veliko večino Piranskega zaliva prisodilo Sloveniji.

Arbitražno sodišče je določilo tudi 2,5 navtične milje široko območje stika Slovenije z odprtim morjem, t. i. junction, ki sicer de jure ostaja hrvaško teritorialno morje, a tam Hrvaška ne sme ovirati plovbe plovilom, ki iz mednarodnega plujejo v slovensko morje ali obratno, pa tudi sicer ne sme izvajati dejanj, ki bi lahko ovirala to povezavo slovenskega morja z mednarodnimi vodami.

Na MZEZ so pojasnili, da ministrstvo v zvezi s hrvaškimi zemljevidi, ki ne upoštevajo arbitražne razsodbe, redno protestira pri hrvaški strani. Nazadnje so tovrstno protestno noto poslali 8. decembra lani.

Jadran izključna ekonomska cona Slovenija Italija Hrvaška mednarodno pravo

Župan Kijeva pozval prebivalce, naj zapustijo mesto

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pusi
09. 01. 2026 14.35
Narod butalcev si ne zasluži drugega
Odgovori
+1
1 0
gaber62
09. 01. 2026 14.34
Sedaj bo pa gospa, ki je skupaj s kharlom zafurala arbitražo postala varuh človekovih pravic. Hvala musar
Odgovori
0 0
biggbrader
09. 01. 2026 14.34
Očitno znajo precej bolje gospodariti kot Slovenija. Zakaj bi bili užaljeni, če zagovarjajo svoje pravice. Saj smo imeli fantastičen dan, predvsem Danilo s svojo "špelco", Kohrl in Borut.
Odgovori
+1
1 0
Omizje
09. 01. 2026 14.32
zapreš mejo pa se naj furajo čez madžarsko ,avstrijo
Odgovori
+0
1 1
JApajaDAja
09. 01. 2026 14.32
..in eno izmed akterk poloma pri arbitraži prcednica forsira za varuhinjo...česarkoli pač :-)
Odgovori
0 0
AleksanderS
09. 01. 2026 14.31
pa smo zgubil se pravico do mednarodnih vod v jadranu - bravo golob in svoboda - a tanja pa še zmer resuje palestino ... levaki pa jokajo za venezuelo
Odgovori
+0
1 1
a res je
09. 01. 2026 14.29
Vi še kar pišite proteste Hrvaški namesto, da bi zadevo že zdavnaj poslali na višjo inštanco. Zdaj se lahko že postavi vprašanje ali bo Slovenija nekoč postala del Hrvaške in bomo Slovenci izginili glede na to, da je znano kaj so Hrvati delali s Srbi v preteklosti. Se nam obeta črna prihodnost? Politiki in pstali ste se prodali za nepremičnine, ki ste jih kupili na Hrvaškem.
Odgovori
+3
3 0
kapetan
09. 01. 2026 14.27
Naša politika je kot mehkužec on nevretenčarji... Mumje nam hodijo po cesti in diktirajo koran na krščanski zemlji. Sosedje države pa itak kot da nas ni ker naša politika se ukvarja sama z sabo... Slovenija od kod lepote tvoje... ja...
Odgovori
+4
4 0
Justice4all
09. 01. 2026 14.27
Nič več mednarodnih brancinov.....naša politika zaspala....hahaha
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Prvič mama pri 44 letih
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Pozimi zunaj lahko z otroki počnete vse to
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Dnevni horoskop: Rakom manjka prava oseba, device čaka slaba novica
Dnevni horoskop: Rakom manjka prava oseba, device čaka slaba novica
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
vizita
Portal
Odkrili resnični izvor putike, ki vas bo presenetil
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
cekin
Portal
Zato so mami grozili
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Delo v mrazu: kaj pravi zakonodaja?
Delo v mrazu: kaj pravi zakonodaja?
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
moskisvet
Portal
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
Supermanekenka, ki navdihuje
Supermanekenka, ki navdihuje
Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?
Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?
Družina Kate Middleton se je povečala
Družina Kate Middleton se je povečala
dominvrt
Portal
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Nevarnost poledice in žleda: kako se zaščititi?
Nevarnost poledice in žleda: kako se zaščititi?
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
okusno
Portal
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Popolno zimsko kosilo iz pečice
Popolno zimsko kosilo iz pečice
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445