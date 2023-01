Italija za okrepitev sodelovanja s Slovenijo pri reševanju migrantske krize

Pri tem je italijanski notranji minister ob robu delovnega obiska v Trstu naznanil, da v zvezi s tem načrtuje srečanje s slovenskimi oblastmi. "S Slovenijo smo že vzpostavili plodne odnose pri razvoju preiskav in instrumentov za preprečevanje tihotapljenja na balkanski poti," je dejal notranji minister. Ob tem pa je poudaril, da si Italija želi okrepiti prizadevanja za vračanje migrantov, ki so nezakonito vstopili v Italijo.

"Prepričani smo, da je vračanje migrantov legitimen instrument, ki ustreza evropskim in mednarodnim standardom, in naša dolžnost je, da ga okrepimo. To je treba storiti skupaj z našimi partnerji," je še dodal Piantedosi, ki se je v Trstu udeležil zasedanja odbora za javni red in varnost, glavna tema pa so bile nezakonite migracije.

"Prisluhnili smo krajevnim varnostnim organom, ki na lastni koži poznajo stanje, in se z njimi pogovorili, kako se lotiti reševanja situacije, s človečnostjo seveda, hkrati pa tudi s potrebnima pokončnostjo in strogostjo," je dejal po poročanju Primorskega dnevnika.

Piantedosi se je v Trstu udeležil zasedanja odbora za javni red in varnost, ki ga je sklical v ponedeljek imenovani tržaški prefekt Pietro Signoriello. Sprejela sta ga tudi predsednik dežele Furlanija - Julijska krajina Massimiliano Fedriga ter tržaški župan Roberto Dipiazza, poroča Primorski dnevnik.