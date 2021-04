Italija za vedno prepovedala vplutje križark v središče Benetk

Italijanska vlada je sklenila, da velike potniške ladje ne bodo smele več pluti sredi Benetk, poročajo tuje tiskovne agencije. S tem želi slediti predlogom prebivalcem, ki so se pritoževali nad velikim številom ladij, hkrati pa tudi ohraniti kulturno dediščino mesta, ki se razteza prek kanalov in mostov na številnih majhnih otokih v močvirni morski plitvini. Francescini je potezo vlade pozdravil in jo označil za pravo odločitev, na katero so čakali že več let.

S tem bo italijanska vlada sledila tudi zahtevam Unesca po ohranitvi kulturne dediščine. V zadnjih letih se je namreč zvrstilo vse več pozivov, ki so opozarjali na ekološko škodo zaradi prevelike obiskanosti Benetk. Medtem pa so turistični delavci zatrjevali, da številni turisti prinesejo tudi veliko delovnih mest.