Italija zaostruje ukrepe, Kampanija znova rdeča

Uvrstitev določene regije med rdeče, kar je zdaj doletelo omenjeno deželo, kjer sta med drugim Neapelj in Amalfi, pomeni uvedbo najstrožjih ukrepov, kot jih določi ministrstvo za zdravje v Rimu. Do zdaj sta bili rdeče obarvani že deželi Bazilikata in manjša Molize, kjer so prav tako zaprte šole, ljudje pa naj bi svoje domove tam zapuščali čim bolj redko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Delitev dežel na različno obarvane glede na število okužb so sicer v 60-milijonski Italiji v boju proti pandemiji uvedli lani jeseni. Več območij, kjer se epidemiološka slika prav tako slabša, je tokrat doletela uvrstitev med oranžne. Med njimi je Benečija na severu države, že pred tem je bila oranžno obarvana, kar pomeni srednje visoko tveganje, sosednja Lombardija z okoli desetimi milijoni prebivalcev. Oranžni sta tudi Toskana in Umbrija, poroča dpa.

Po vsej Italiji še naprej velja policijska ura, meje med deželami pa so, razen za izjeme, zaprte. Strokovnjaki od vlade vse glasneje zahtevajo uvedbo še strožjih zaščitnih ukrepov, saj se razmere poslabšujejo bolj ali manj po vsej državi. V nedeljo so tako na primer v Italiji našteli več kot 20.000 novih okužb v enem dnevu, s čimer je število vseh okuženih od februarja lani naraslo na skoraj 3,07 milijona.

Učenci se v Angliji vračajo v šole

Otroci so se v Angliji tokrat prvič v šole vrnili po januarju, ko so te ostale odprte le za otroke tistih staršev, ki jim niso mogli omogočiti šolanja od doma. Starši otrok, ki so ostali doma, se s takšnim sistemom niso strinjali, saj so menili, da bo učenje od doma negativno vplivalo na izobrazbo otrok.

Tako so se v šolo vrnili najmlajši do 11 let, v naslednjem tednu pa se bodo v šolske klopi vrnili tudi ostali, do 18 let.

Šolarji so se sicer po božičnih počitnicah vrnili v šole, toda že naslednji dan so jih poslali domov, saj so zaznali novi sev novega koronavirusa. Učenci srednjih šol bodo morali v prvih štirinajstih dneh opraviti tri teste na novi koronavirus – dva v šoli in enega doma. V naslednjih tednih pa bodo dvakrat na teden na dom prejeli komplete za domače testiranje.