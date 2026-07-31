Italija zaradi navala migrantov prekinja veljavnost schengenskega režima

Italija s Španijo nima kopenske meje, bo pa prekinitev schengenskega dogovora vplivala na ljudi, ki med državama potujejo po zraku ali morju. Kritiki desne vlade premierke Giorgie Meloni to vidijo kot simbolično potezo, namenjeno domači politični javnosti, saj ni dokazov, da bi migranti v Ceuti sploh nameravali odpotovati v Italijo. Italijansko notranje ministrstvo je danes tudi sporočilo, da se je s Francijo dogovorilo o okrepitvi nadzora ob francosko-italijanski kopenski meji.

Vdor migrantov v Ceuto FOTO: Profimedia

Francoski notranji minister Laurent Nunez pa je naznanil, da so po množičnem prihodu migrantov iz Maroka v špansko eksklavo okrepili nadzor na meji med Francijo in Španijo. Italija je sicer v četrtek predlagala začasno začasno suspendiranje članstva Španije v schengenskem območju, kar so že podprli predstavniki več članic unije. Države članice EU sicer ni mogoče izključiti iz schengenskega območja, lahko pa druge članice v skladu s schengenskim zakonikom uvedejo ponoven nadzor na meji z njo, če obstaja "resna grožnja notranji varnosti ali javnemu redu", kot so terorizem, organizirani kriminal ali izredne razmere na področju javnega zdravja.