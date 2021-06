Italijani zaradi suma davčnih utaj pod drobnogled vzeli Booking.com

Booking.com, ki ima sedež na Nizozemskem in je eden največjih spletnih ponudnikov za rezervacijo hotelov in drugih namestitvenih zmogljivosti, je po mnenju italijanske finančne uprave davke utajeval med letoma 2013 in 2019.

Tiskovni predstavnik podjetja je dejal, da podjetje preučuje poročilo, ki so ga izdale italijanske oblasti. "Skladno z veljavno zakonodajo EU o DDV je naše stališče, da je odgovornost vseh naših partnerjev v Uniji, tudi v Italiji, da si sami odmerijo davek in tega nakažejo svoji državi," je dodal.

Poslovanje na nizozemskem ustanovljene podružnice ameriške družbe US Booking Holdings (včasih Priceline Group) med letoma 2003 in 2012 so pod drobnogled vzeli tudi francoski organi in ji leta 2015 naložili plačilo 356 milijonov evrov neplačanih davkov.