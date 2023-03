Italija zaradi tihotapljenja goriva iz Slovenije in Hrvaške ob več kot 90 milijonov evrov

"Nalog za zamrznitev premoženja je izdal preiskovalni sodnik iz Parme na zahtevo EPPO, in sicer proti petim posameznikom in dvema podjetjema, vključenima v trgovino z gorivom. Sodniško odločitev o zaplembi gotovine, bančnih računov in nepremičnin so izvršili v Parmi, Potenzi in Salernu," so sporočili iz EPPO.

Italijanska policija je med preiskavo odkrila več milijonov evrov, ki so bili skriti pod podom poslopja enega od preiskovanih podjetij.

Tarča preiskave je bila kriminalna skupina, ki so jo ustanovili trije Italijani. Ti so delovali iz Dubaja, Miamija in Salerna.

Sumijo jih, da so tihotapili gorivo iz Slovenije in Hrvaške v Italijo, kjer so ga preprodajali po nizki ceni, pri tem pa kot posrednike uporabljali več fiktivnih podjetij. Po navedbah EPPO so gorivo prodali podjetju s sedežem v Parmi, ki ga sumijo, da je storilo davčno prevaro, s tem pa omogočilo prodajo goriva pod tržnimi cenami in nelojalno konkurenco.

EPPO ocenjuje, da so osumljeni z neplačevanjem davkov od leta 2016 oškodovali državni proračun Italije za več kot 92 milijonov evrov.