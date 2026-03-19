Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Italija znižala cene goriv, Slovaška omejuje prodajo

Rim, 19. 03. 2026 10.39 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
STA M.S.
Bencinska črpalka v Italiji

Italijanska vlada je v odzivu na naraščajoče cene pogonskih goriv z odlokom znižala trošarine na bencin in dizelsko gorivo. Ukrep bo veljal 20 dni in bo znižal cene na bencinskih servisih za približno 25 centov na liter. Slovaška se je medtem odločila za omejitev prodaje goriva in višje cene za tujce.

Vlada v Rimu je po seji v sredo zvečer sporočila, da je znižanje obdavčitve goriv "začasen in izjemen ukrep". Namenjen je ublažitvi visokih cen goriv, ki jih zvišuje širitev vojne v Iranu na energetsko infrastrukturo v Perzijskem zalivu, kot tudi razbremenitvi državljanov.

"Cene goriva znižujemo za približno 0,25 evra na liter za vse," je v sredo zvečer prek družbenih omrežij sporočila italijanska premierka Giorgia Meloni.

Dodala je, da hkrati za voznike tovornjakov uvajajo davčno olajšavo v višini povečanega stroška goriva, saj želijo preprečiti, da bi se podražitev dizelskega goriva odrazila tudi v zvišanju cen potrošniškega blaga. Ukrep bo veljal tudi za ribiče.

Odlok vključuje tudi mehanizem proti špekulacijam, ki naj bi pomagal ohranjati stabilne cene na bencinskih črpalkah. "To pomeni, da želimo ceno, ki jo potrošnikom zaračunavajo naftne družbe in distributerji, strogo vezati na dejansko spremembo mednarodnih cen surove nafte," je pojasnila Meloni. Mehanizem bo po njenih besedah onemogočil neupravičene podražitve in zagotovil, da bodo naftne družbe in distributerji s padcem cen surove nafte na svetovnih trgih znižali svoje cene.

Na Slovaškem omejujejo prodajo goriva.
Na Slovaškem omejujejo prodajo goriva.
FOTO: Profimedia

Na Slovaškem omejitev prodaje

Slovaška vlada se je medtem zaradi energetske krize v državi, ki jo je še poslabšala vojna v Iranu, odločila za omejitev prodaje goriva. Ukrep naj bi sprva veljal 30 dni, po potrebi pa bi ga lahko podaljšali, je v sredo po seji vlade povedal premier Robert Fico.

Da bi preprečili panično nakupovanje in bencinski turizem, se je vlada v Bratislavi odločila, da lahko vsak voznik kupi dizelsko gorivo in bencin v vrednosti do največ 400 evrov. Prav tako je prepovedano točenje več kot 10 litrov goriva v posode.

Za vozila s tujimi registrskimi tablicami bo ob tem gorivo na slovaških bencinskih servisih dražje. Ta cena se izračuna kot povprečje cen, ki trenutno veljajo v sosednjih državah Avstriji, Češki in Poljski. Predvsem na bencinskih servisih na meji s Poljsko je v zadnjem času začasno prihajalo do pomanjkanja goriva.

Slovaška vlada se je po izbruhu vojne v Iranu z naftno družbo Slovnaft dogovorila o prostovoljni omejitvi cen. Posledično so se cene goriv na Slovaškem zvišale manj kot v sosednjih državah, kar je sprožilo bencinski turizem iz Avstrije in predvsem Poljske.

Slovaška je že pred mesecem dni razglasila "izredne naftne razmere", saj od konca januarja ne prejema več ruske nafte po naftovodu Družba, ki teče prek Ukrajine. Vlada Ukrajino obtožuje, da namerno blokira dobavo nafte in noče dovoliti neodvisnim strokovnjakom pregledati naftovod, za katerega Ukrajina trdi, da je bil poškodovan v napadu ruskih brezpilotnih letalnikov.

slovaška italija nafta gorivo

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
19. 03. 2026 11.56
Ne bodite neumni pa panični in si ne delajte zalog goriva v kanistre.Lp
Odgovori
0 0
Brabus
19. 03. 2026 11.40
In kako lahko slovaki znižajo cene za tujce??? A niso v EU? Boštjančič je povedal, da mi NE smemo delat razlik, domači ali tujci.
Odgovori
+1
1 0
Pikaa1234
19. 03. 2026 11.27
Izgleda da so Slovaki se najbolj pametni pri vsem tem kaosu
Odgovori
+0
1 1
Rookoko
19. 03. 2026 11.24
Med tem, konaša javna uprava trdi, da za tujce ne sme podražiti goriva... Slovaška to mirno sprejme. To so izredne razmere.
Odgovori
+4
4 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573