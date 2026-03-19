Italija znižala cene goriv, Slovaška omejuje prodajo

Vlada v Rimu je po seji v sredo zvečer sporočila, da je znižanje obdavčitve goriv "začasen in izjemen ukrep". Namenjen je ublažitvi visokih cen goriv, ki jih zvišuje širitev vojne v Iranu na energetsko infrastrukturo v Perzijskem zalivu, kot tudi razbremenitvi državljanov.

"Cene goriva znižujemo za približno 0,25 evra na liter za vse," je v sredo zvečer prek družbenih omrežij sporočila italijanska premierka Giorgia Meloni.

Dodala je, da hkrati za voznike tovornjakov uvajajo davčno olajšavo v višini povečanega stroška goriva, saj želijo preprečiti, da bi se podražitev dizelskega goriva odrazila tudi v zvišanju cen potrošniškega blaga. Ukrep bo veljal tudi za ribiče.

Odlok vključuje tudi mehanizem proti špekulacijam, ki naj bi pomagal ohranjati stabilne cene na bencinskih črpalkah. "To pomeni, da želimo ceno, ki jo potrošnikom zaračunavajo naftne družbe in distributerji, strogo vezati na dejansko spremembo mednarodnih cen surove nafte," je pojasnila Meloni. Mehanizem bo po njenih besedah onemogočil neupravičene podražitve in zagotovil, da bodo naftne družbe in distributerji s padcem cen surove nafte na svetovnih trgih znižali svoje cene.