Italija znižala cene goriv, Slovaška omejuje prodajo

Vlada v Rimu je po seji v sredo zvečer sporočila, da je znižanje obdavčitve goriv "začasen in izjemen ukrep". Namenjen je ublažitvi visokih cen goriv, ki jih zvišuje širitev vojne v Iranu na energetsko infrastrukturo v Perzijskem zalivu, kot tudi razbremenitvi državljanov.
"Cene goriva znižujemo za približno 0,25 evra na liter za vse," je v sredo zvečer prek družbenih omrežij sporočila italijanska premierka Giorgia Meloni.
Dodala je, da hkrati za voznike tovornjakov uvajajo davčno olajšavo v višini povečanega stroška goriva, saj želijo preprečiti, da bi se podražitev dizelskega goriva odrazila tudi v zvišanju cen potrošniškega blaga. Ukrep bo veljal tudi za ribiče.
Odlok vključuje tudi mehanizem proti špekulacijam, ki naj bi pomagal ohranjati stabilne cene na bencinskih črpalkah. "To pomeni, da želimo ceno, ki jo potrošnikom zaračunavajo naftne družbe in distributerji, strogo vezati na dejansko spremembo mednarodnih cen surove nafte," je pojasnila Meloni. Mehanizem bo po njenih besedah onemogočil neupravičene podražitve in zagotovil, da bodo naftne družbe in distributerji s padcem cen surove nafte na svetovnih trgih znižali svoje cene.
Na Slovaškem omejitev prodaje
Slovaška vlada se je medtem zaradi energetske krize v državi, ki jo je še poslabšala vojna v Iranu, odločila za omejitev prodaje goriva. Ukrep naj bi sprva veljal 30 dni, po potrebi pa bi ga lahko podaljšali, je v sredo po seji vlade povedal premier Robert Fico.
Da bi preprečili panično nakupovanje in bencinski turizem, se je vlada v Bratislavi odločila, da lahko vsak voznik kupi dizelsko gorivo in bencin v vrednosti do največ 400 evrov. Prav tako je prepovedano točenje več kot 10 litrov goriva v posode.
Za vozila s tujimi registrskimi tablicami bo ob tem gorivo na slovaških bencinskih servisih dražje. Ta cena se izračuna kot povprečje cen, ki trenutno veljajo v sosednjih državah Avstriji, Češki in Poljski. Predvsem na bencinskih servisih na meji s Poljsko je v zadnjem času začasno prihajalo do pomanjkanja goriva.
Slovaška vlada se je po izbruhu vojne v Iranu z naftno družbo Slovnaft dogovorila o prostovoljni omejitvi cen. Posledično so se cene goriv na Slovaškem zvišale manj kot v sosednjih državah, kar je sprožilo bencinski turizem iz Avstrije in predvsem Poljske.
Slovaška je že pred mesecem dni razglasila "izredne naftne razmere", saj od konca januarja ne prejema več ruske nafte po naftovodu Družba, ki teče prek Ukrajine. Vlada Ukrajino obtožuje, da namerno blokira dobavo nafte in noče dovoliti neodvisnim strokovnjakom pregledati naftovod, za katerega Ukrajina trdi, da je bil poškodovan v napadu ruskih brezpilotnih letalnikov.
