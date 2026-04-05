Italija v večmilijonske nakupe redkih umetnin

Naši zahodni sosedje so na posebni misiji – za zaščito in ohranitev nacionalnih kulturnih zakladov je država pripravljena odšteti večmilijonske vsote. Zadnja v vrsti nakupov je nabožna slika zgodnjerenesančnega slikarja Antonella da Messine , za katero je italijanska vlada odštela 12,6 milijona evrov.

Italija je v okviru politike umetniške dediščine že drugič v roku meseca dni namenila milijone evrov za nakup zgodovinske slike, s čemer si prizadeva zaščititi svoje nacionalne zaklade.

Slika Ecce Uomo (v prevodu Tukaj je mož) na leseni plošči, ki meri 20,3 krat 14,9 centimetra. Na eni strani prikazuje Jezusa s trnovo krono na glavi in vrvjo okoli vratu v trenutku, ko ga Poncij Pilat izroči jezni množici, da ga odpelje na križanje. Na drugi strani je naslikan sveti Hieronim Spokornik. Na dražbi jo je prodajala newyorška avkcijska hiša Sotheby's.

Eden od prejšnjih lastnikov je umetnino leta nosil v usnjeni torbi, iz katere jo je vzel le ob molitvi. Ob tem je pobožno poljubljal obraz svetega Hieronima, zaradi česar je slika na tej strani skoraj v celoti zbledela, poroča Euronews. "Sveti Hieronim je popolnoma zdrgnjen," je dejala Federica Zalabra, direktorica Narodnega muzeja Abruzzo – prvega muzeja, ki bo sliko razstavil. "Neposreden stik z umetnino na tak način, torej s poljubljanjem in dotikanjem, jo je poškodoval," je dodala.