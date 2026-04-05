Tujina

Italija v večmilijonske nakupe redkih umetnin

Rim, 05. 04. 2026 17.40 pred 23 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
Ti.Š.
Slika Ecce Uomo je nastala okoli leta 1470, umetniško delo velja za italijanski nacionalni zaklad.

Za nabožno sliko Antonella da Messine iz zgodnje renesanse 12, pred tem za umetniško delo Caravaggia 30 milijonov evrov. Italija se v okviru politike ohranjanja nacionalne kulturne dediščine podaja v nakupe redkih, prestižnih, pa tudi dragih umetnin.

FOTO: AP

Naši zahodni sosedje so na posebni misiji – za zaščito in ohranitev nacionalnih kulturnih zakladov je država pripravljena odšteti večmilijonske vsote. Zadnja v vrsti nakupov je nabožna slika zgodnjerenesančnega slikarja Antonella da Messine, za katero je italijanska vlada odštela 12,6 milijona evrov.

Italija je v okviru politike umetniške dediščine že drugič v roku meseca dni namenila milijone evrov za nakup zgodovinske slike, s čemer si prizadeva zaščititi svoje nacionalne zaklade.

Slika Ecce Uomo (v prevodu Tukaj je mož) na leseni plošči, ki meri 20,3 krat 14,9 centimetra. Na eni strani prikazuje Jezusa s trnovo krono na glavi in vrvjo okoli vratu v trenutku, ko ga Poncij Pilat izroči jezni množici, da ga odpelje na križanje. Na drugi strani je naslikan sveti Hieronim Spokornik. Na dražbi jo je prodajala newyorška avkcijska hiša Sotheby's.

Eden od prejšnjih lastnikov je umetnino leta nosil v usnjeni torbi, iz katere jo je vzel le ob molitvi. Ob tem je pobožno poljubljal obraz svetega Hieronima, zaradi česar je slika na tej strani skoraj v celoti zbledela, poroča Euronews. "Sveti Hieronim je popolnoma zdrgnjen," je dejala Federica Zalabra, direktorica Narodnega muzeja Abruzzo – prvega muzeja, ki bo sliko razstavil. "Neposreden stik z umetnino na tak način, torej s poljubljanjem in dotikanjem, jo je poškodoval," je dodala.

Slika bo sprva razstavljena v Narodnem muzeju Abruzzo v L'Aquili, nato bo na ogled še na drugih lokacijah po državi.
FOTO: AP

Gre sicer za že drugi tovrsten nakup italijanske vlade, po tem ko je pred dobrima dvema tednoma za 30 milijonov evrov kupila redek portret baročnega slikarja Caravaggia, kar predstavlja eno največjih državnih naložb v posamezno umetniško delo doslej. Slika prikazuje plemiča Maffea Barberinija, ki je pozneje postal papež Urban VIII.

Portret plemiča Maffea Barberinija
FOTO: AP

Italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli je dejal, da lahko ljudje v bližnji prihodnosti pričakujejo še nekaj drugih pomembnih pridobitev. "Želimo, da ljudje razumejo, kako pomembno je, da dela velikega umetniškega in javnega pomena pripeljemo nazaj v Italijo," je dodal.

"Ministrstvo za kulturo si zelo prizadeva za širjenje narodne umetniške dediščine," je ob tem zadovoljen generalni direktor italijanskih muzejev Massimo Osanna. "Kdo bi se morda vprašal, zakaj ti nakupi? Ker so to unikatna dela, ki vračajo domov," je jasen.

Italija nakup slika umetnine
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Racional-ec
05. 04. 2026 19.51
Sedaj je pravi cas za investicije 😂
Zagorac
05. 04. 2026 19.31
Pravilno .Pri nas se pa vse proda kaj je Slovenskega
Kimberley Echo
05. 04. 2026 19.30
In koliko stane Maffeo Marberini 14 dni po Armagedonu?
Vakalunga
05. 04. 2026 19.01
Za kip Josipa Broza, Kardelja in Dolanca pa nobenega zanimanja..Pa toliko slik Josipa so imeli komunisti še na skretu..No večina slik je končala v kanti zasmeti potem pa na smetišče v reciklažo..
