Italija v večmilijonske nakupe redkih umetnin

Naši zahodni sosedje so na posebni misiji – za zaščito in ohranitev nacionalnih kulturnih zakladov je država pripravljena odšteti večmilijonske vsote. Zadnja v vrsti nakupov je nabožna slika zgodnjerenesančnega slikarja Antonella da Messine, za katero je italijanska vlada odštela 12,6 milijona evrov.
Slika Ecce Uomo (v prevodu Tukaj je mož) na leseni plošči, ki meri 20,3 krat 14,9 centimetra. Na eni strani prikazuje Jezusa s trnovo krono na glavi in vrvjo okoli vratu v trenutku, ko ga Poncij Pilat izroči jezni množici, da ga odpelje na križanje. Na drugi strani je naslikan sveti Hieronim Spokornik. Na dražbi jo je prodajala newyorška avkcijska hiša Sotheby's.
Eden od prejšnjih lastnikov je umetnino leta nosil v usnjeni torbi, iz katere jo je vzel le ob molitvi. Ob tem je pobožno poljubljal obraz svetega Hieronima, zaradi česar je slika na tej strani skoraj v celoti zbledela, poroča Euronews. "Sveti Hieronim je popolnoma zdrgnjen," je dejala Federica Zalabra, direktorica Narodnega muzeja Abruzzo – prvega muzeja, ki bo sliko razstavil. "Neposreden stik z umetnino na tak način, torej s poljubljanjem in dotikanjem, jo je poškodoval," je dodala.
Gre sicer za že drugi tovrsten nakup italijanske vlade, po tem ko je pred dobrima dvema tednoma za 30 milijonov evrov kupila redek portret baročnega slikarja Caravaggia, kar predstavlja eno največjih državnih naložb v posamezno umetniško delo doslej. Slika prikazuje plemiča Maffea Barberinija, ki je pozneje postal papež Urban VIII.
Italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli je dejal, da lahko ljudje v bližnji prihodnosti pričakujejo še nekaj drugih pomembnih pridobitev. "Želimo, da ljudje razumejo, kako pomembno je, da dela velikega umetniškega in javnega pomena pripeljemo nazaj v Italijo," je dodal.
"Ministrstvo za kulturo si zelo prizadeva za širjenje narodne umetniške dediščine," je ob tem zadovoljen generalni direktor italijanskih muzejev Massimo Osanna. "Kdo bi se morda vprašal, zakaj ti nakupi? Ker so to unikatna dela, ki vračajo domov," je jasen.
