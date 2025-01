Italijan, ki je preživel napad morskega psa: Večkrat sem ga udaril v levo oko

Takrat se je po plaži sprehajal še en italijanski turist, 69-letni zobozdravnik Peppino Fappani , ki je ob krikih na pomoč nemudoma skočil v morje in skušal pomagati napadenemu moškemu. A morski pes je takrat napadel tudi njega. 69-letnika je po poročanju tujih medijev potegnil pod vodo, v napadu pa je utrpel več poškodb.

Dobra dva tedna po napadu je za španski Antena3 grozljivo izkušnjo opisal Fappani. Povedal je, da je v vodo skočil, ko je slišal obupane krike žene pokojnega Italijana. V morju je videl moškega, ki se je oklepal boje in prosil za pomoč. 69-letnik je tako, ne da bi vedel, da se pod gladino skriva morski pes, skočil v vodo in odplaval v nevarnost. Ko je bil od boje in moškega oddaljen le še kakšnih pet metrov, je morski pes napadel tudi njega.

Kljub strahu se je Italijan spomnil nekaj pravil, kako ravnarti ob napadu morskiega psa; da ga je treba udariti v oko, v najbolj občutljivo mesto. Fappani je tako morskega psa večkrat udaril v levo oko, zaradi česar se je žival za trenutek umaknila, a se nato vrnila. Italijan je kljub temu vztrajal z udarci, dokler ni prispelo osebje potapljaškega centra s čolnom in s palicami odgnalo morskega psa.

Po več poskusih je osebju le uspelo rešiti Fappanija, ki je napad preživel. Njegov sodržavljan te sreče ni imel. Oba so sicer poškodovana potegnili iz morja ter ju prepeljali v bolnišnico v Port Ghalibu, približno 48 kilometrov severno od Marsa Alama, a Di Gioiove poškodbe so bile prehude.