Italijan, ki ni bil na Kitajskem, se je okužil z novim koronavirusom

Italijana so namestili na intenzivni oddelek bolnišnice v kraju Codogno pri Milanu, so danes sporočile zdravstvene oblasti.

Drugi primer pri italijanskem državljanu

To je drugi primer okužbe z novim koronavirusom pri italijanskem državljanu. Prvo okužbo so potrdili pri 29-letniku iz dežele Emilija-Romanja, ki je bil pred tem v Vuhanu. V Italiji sicer obravnavajo še dve osebi s koronavirusom. V bolnišnici v Rimu je namreč še vedno kitajski par. Kitajska turista sta že tri tedne na infekcijski kliniki in se počutita bolje, so v četrtek sporočile zdravstvene oblasti.