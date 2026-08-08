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Italijan na plaži snemal gole otroke, odkril ga je varnostnik

Pulj, 08. 08. 2026 09.16 pred dvema dnevoma 1 min branja 37

Avtor:
M.S.
Plaža na Hrvaškem

V hrvaški Istri so aretirali 45-letnega Italijana, ki je na plaži s svojim telefonom snemal gole otroke. Pri dejanju ga je opazil varnostnik in ga zadržal do prihoda policistov.

Kot poroča net.hr, je italijanski državljan trenutno v priporu. Dodatno obremenilno gradivo so policisti našli med preiskavo njegovega mobilnega telefona.

Hrvaška policija ob tem opozarja, da v poletni sezoni na plažah beležijo na desetine podobnih primerov. Ravno pred mesecem dni so v Istri zaradi snemanja otrok prijeli 63-letnega Slovaka.

Kot so zapisali hrvaški policisti, gre v tovrstnih primerih najpogosteje za moške, ki pridejo na plažo sami.

"Večinoma gre za moške, starejše ali srednjih let, čeprav vidimo tudi mlajše, ki so v bližini otrok in nimajo lastnega otroka, za katerega bi morali skrbeti. Zato morate biti previdni, če vidite mobilni telefon, kemični svinčnik ali katere koli druge predmete, ki bi lahko vsebovali skrite kamere," je za net.hr povedala Alica Rosić Jakupović, vodja oddelka za preventivo istrske policijske uprave.

Kot opozarjajo strokovnjaki, pedofili uporabljajo vse bolj diskretno tehnologijo, da ostanejo neopaženi. Poleg mobilnih telefonov, ur, obeskov in drugih predmetov se vse pogosteje uporabljajo tudi očala z vgrajenimi kamerami.

hrvaška pedofil istra
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KOMENTARJI37

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prizdravi
08. 08. 2026 15.07
Sprevrženih tipov je bilo vedno dovolj, stvar odgovornih staršev pa je, da otrok ne izpostavljajo golih na javnih mestih. Sicer so za posledice odgovorni vsaj toliko kot tisti, ki snema.
Odgovori
0 0
detect
08. 08. 2026 13.12
napetost narašča do vrelišča .
Odgovori
0 0
dededetox
08. 08. 2026 12.35
Če je že tehnologija tako daleč, da so kamere v obeskih, očalih, svinčnikih - potem je verjetno 99% posnetkov šlo mimo varnostnika. Starši bi morali paziti kje otroka slečejo!!!11Če je to na nabito polni plaži, potem je pač tveganje veliko - in nič ne bo narobe, če je tam otrok v kopalkah!
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+2
2 0
Vojko Kos
08. 08. 2026 12.28
Odrezati.
Odgovori
+2
2 0
Belištumf
08. 08. 2026 12.36
Gledal bo se zmer 😄
Odgovori
0 0
Uporabnik1921539
08. 08. 2026 12.11
da bi otroka oblekli,pa ne gre ali kaj?Sploh ne razumem zakaj je to tako tezko
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+2
4 2
ŽLIKROF_
08. 08. 2026 12.25
Tko ja. Kr v bunde jih dejmo ane??!! Problem je v slečenih otrocih ja.. To bo.
Odgovori
+1
2 1
Uporabnik1921539
08. 08. 2026 15.07
ja,problem je v slecenih otrocih.Ce bi imeli kopalke,jih pac bolniki ne bi snemali.Vrata doma imas tudi zaklenjena,mar ne?.
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0 0
Belištumf
08. 08. 2026 11.56
primer zakaj goli otrok nima kaj poceti na javni plaži, ker pride do take situacije. Jaz in moja druzina lezimo na lezalniku, pa pride 5 letnik, gol, pred moj lezalnik kopati grad, 2 m od mene, jaz pa gledam telefon, v smeri njegove riti, ki bi lahko bila vsaj pri lezalniku starsev, posledicno sem moral jaz se prilagajati, da sem.ugasnil telefon, ki sem.ga rabil za sluzbo. Jaz..ker je neko dete golo odtavalo do mene do mojega lezalnika, starsi pa so veselo lapali na svojih, briha jih. Drugic pa, ko se v kampu otrok gol pripelje na poganjalcu v wc, tam pa ga takoj nek stari nemec ogovarja, sel je sele, ko sem jaz stopil v wc in ugotovil malo kasneje, da nista povezana. Ljudje pamet v roke, to ni normalno.
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+5
7 2
ZeleniGuru
08. 08. 2026 11.46
sej jih vidiš ko čudno sedijo nekje na skali pa slikajo okrog. Se približaš malo povprašaš kaj slika pa se hitro poberejo. Jaz se takih najraje lotim. Al pa tiste, ki prodajajo krš.
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+1
1 0
zasvobodo22
08. 08. 2026 11.37
cudno ,da ni ukrajinec ti povsod kjer kriminal zraven
Odgovori
+0
3 3
Vera in Bog
08. 08. 2026 11.18
Čuden folk do amena !
Odgovori
-3
0 3
zasvobodo22
08. 08. 2026 11.38
ja taki ste ponavadi verniki delate grehe pol pa fehtate odpustke od podobnih pokvarjencev zupnikov katerim bo sedaj gologlavi psihopat poklonil 4.5miljonov in kao prazne blagajne
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+2
4 2
Gospod .
08. 08. 2026 11.16
Sploh ne vemo koliko je takih bolnikov med nami. Naj mi samo snema otroka, dobi kar hitro nekaj na nos. Sodeč po komentarjih jih je kar nekaj takih tukaj gor. Verjetno tudi tisti, ki hodijo na te posebne parade.
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+2
4 2
zasvobodo22
08. 08. 2026 11.41
ja v sekti sds in nsi so se hujsi taki ki se zmenijo z mladoletnimi nekje na samem pol pa jih dobijo po glavi pa jokcajo zupan dornave pa tam v ajdovscini mate enga takega pa primcu tud nebi zaupal otrok
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+2
4 2
Gospod .
08. 08. 2026 13.07
Vseeno mi je iz katere stranke je. Bolan je človek v vseh primerih.
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+1
1 0
PegySue
08. 08. 2026 10.55
Kar nekaj teh pošasti zasačijo, bravo za tiste, ki opazijo tako majhne podrobnosti, kot fotografiranje in snemanje recimo s svinčnikom. Zanimivo bi bilo vedeti, koliko pedofilov med tem dejanjem ne opazijo in prijavijo. Otroke bi bilo smiselno, takoj ko prerastejo plenice, obleči v kopalke...
Odgovori
+1
5 4
zasvobodo22
08. 08. 2026 11.43
zaradi mene jim lahko burko obleces
Odgovori
+1
3 2
rok1211
08. 08. 2026 10.40
kaj pa bo s temi posnetki delal?
Odgovori
-3
1 4
Hugh_Mungus
08. 08. 2026 11.09
Jih gledal tudi takrat, ko otrok ne bo na vidiku?
Odgovori
-1
0 1
krjola
08. 08. 2026 10.33
kaj mamo mi s tem?
Odgovori
+0
5 5
Belištumf
08. 08. 2026 10.18
Kaj ima goli otrok za početi sploh na javni plaži?..a to imajo starši kak "fetishe"? goli otrok je doma, na domacem dvoriscu, pa na plaži kjer ni drugih ljudi, kot jaz ki smo vedno nekje zase.
Odgovori
+4
10 6
brusilec
08. 08. 2026 10.35
pa kak fetish je to? moji otroc so vedno v kopalkah.. morš pa vedit da ni nobene živali z kopalkami, kopalke še posebej pri otroc niso glih najbolj prijazna za kožo, spolovila. tudi ti lahko kdaj preluftaš tam spodaj, da ti ne splesni..
Odgovori
-1
6 7
Belištumf
08. 08. 2026 10.45
a je otrok žival? a źival piše, računa? jaz dost luftam in otroci tudi, ampak tam KJER SMO SAMI.
Odgovori
+0
5 5
Hugh_Mungus
08. 08. 2026 11.10
Kakšno pohujšanje! Goli otrok! Eni str se v gatah že rodili al kaj, da vam je pogled na golega človeka tak stres?!
Odgovori
+0
3 3
gasper111
08. 08. 2026 10.14
🥚🥚odbit pa 🐕 vrziti.
Odgovori
-3
2 5
DarkPhoenix
08. 08. 2026 10.11
Kako bi mi rekli, balkanijada ! Evropejc ni mozen česa takega…..
Odgovori
+0
3 3
brusilec
08. 08. 2026 10.33
kaj teb ni jasn.. iz cele evrope jih ujamejo.. nemčije, švedske.. od vsepovsod.. ti pa o balkanijada pišeš? si ziher anticepilec...
Odgovori
+4
7 3
biggbrader
08. 08. 2026 10.38
Res so v večini kozje.....
Odgovori
-2
0 2
brusilec
08. 08. 2026 11.37
kje v večini.. nemci, švedi, italjani...
Odgovori
+1
1 0
zasvobodo22
08. 08. 2026 11.44
nazadnje so ukrajinca dobil
Odgovori
+0
1 1
zasvobodo22
08. 08. 2026 11.45
teb se vidi da ti buster doza popusca vesel sem zate ,da si dobro naspukan tili li li
Odgovori
-1
0 1
suleol
08. 08. 2026 10.07
nevem sploh kaj narest s takimi res kaksni bolniki so to kaj je tem ljudjem
Odgovori
+2
5 3
suleol
08. 08. 2026 10.07
a bojo to primerjal z boleznijo isto kot istospolni al kako
Odgovori
+2
3 1
Wolfman
08. 08. 2026 10.03
Prav je, da odkrivamo in kaznujemo taksne pošasti.
Odgovori
+1
5 4
Kdokjezakaj
08. 08. 2026 09.42
Gnus res... Treba iztrebt take ljudi. Na zalost pa je v svetovni eliti ogromno pdf... Tud nasi niso nedolzni. Ampak oni so elita, gre vse pod preprogo
Odgovori
+4
8 4
Hugh_Mungus
08. 08. 2026 09.47
Dokler je samo snemanje na daljavo, je še ena milost, ker s tem v resnici ne škodijo nikomur, čisto drugi rang so tisti, ki zganjajo dejansko fizično zlorabo.
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+0
7 7
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