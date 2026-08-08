Italijan na plaži snemal gole otroke, odkril ga je varnostnik

Kot poroča net.hr, je italijanski državljan trenutno v priporu. Dodatno obremenilno gradivo so policisti našli med preiskavo njegovega mobilnega telefona.

Hrvaška policija ob tem opozarja, da v poletni sezoni na plažah beležijo na desetine podobnih primerov. Ravno pred mesecem dni so v Istri zaradi snemanja otrok prijeli 63-letnega Slovaka.

Kot so zapisali hrvaški policisti, gre v tovrstnih primerih najpogosteje za moške, ki pridejo na plažo sami.

"Večinoma gre za moške, starejše ali srednjih let, čeprav vidimo tudi mlajše, ki so v bližini otrok in nimajo lastnega otroka, za katerega bi morali skrbeti. Zato morate biti previdni, če vidite mobilni telefon, kemični svinčnik ali katere koli druge predmete, ki bi lahko vsebovali skrite kamere," je za net.hr povedala Alica Rosić Jakupović, vodja oddelka za preventivo istrske policijske uprave.

Kot opozarjajo strokovnjaki, pedofili uporabljajo vse bolj diskretno tehnologijo, da ostanejo neopaženi. Poleg mobilnih telefonov, ur, obeskov in drugih predmetov se vse pogosteje uporabljajo tudi očala z vgrajenimi kamerami.