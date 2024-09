Italijana v Šrilanki lovila metulje, doletela ju je najvišja kazen

Oblasti v šrilanškem nacionalnem parku Yala so maja letos aretirale 68-letnega ortopeda Luigija Ferrarija in njegovega 28-letnega sina Mattio . Oče in sin sta imela pri sebi steklenke, v katere sta ujela številne endemične žuželke, med njimi 92 vrst metuljev. Moška sta pri tem uporabila vabe za žuželke in mreže, poroča BBC. V začetku septembra so ju obsodili zaradi nezakonitega zbiranja, posedovanja in prevoza žuželk in jima izrekli najvišjo kazen za kazniva dejanja proti divjim živalim v državi.

Eden od čuvajev parka je za BBC povedal, da je na dan incidenta voznik džipa za safari obvestil njegovo ekipo nadzornikov, da je ob cesti parkiran sumljiv avto in da sta se moška, ki sta bila v njem, z mrežami podala proti gozdu. Kmalu so izsledili vozilo in v njegovem prtljažniku našli na stotine kozarcev z žuželkami. "Vse žuželke so bile mrtve, ko smo jih našli. V steklenice sta dala kemikalije," je povedal čuvaj.

Če moška do 24. septembra ne bosta poravnala visoke denarne kazni, jima grozi do dve leti zapora. Italijanski mediji poročajo, da sta bila moška na počitnicah v Šrilanki in da ju vse od incidenta zadržujejo v državi. Luigija Ferrarija, ortopedskega kirurga, ki je specializiran za zdravljenje poškodb stopala in gležnja, so njegovi prijatelji opisali kot navdušenca nad žuželkami. Je tudi član entomološkega združenja v Modeni. Njegovi kolegi v Italiji so šrilanške oblasti v njegovem imenu prosili za prizanesljivost.