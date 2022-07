Italijane razburjajo vrtoglavi stroški vzdrževanja zasežene mega jadrnice A

Sprva je super jahta ruskega oligarha lovila poglede v slovenskem morju, nato je odšla na redno vzdrževanje v Trst. A še preden so se dela zaključila, je izbruhnila vojna, sledile so sankcije in zaplemba. Sprva je plovilo Andreja Melničenka čakalo na boljše čase sredi pristanišča, nedavno pa so ga odpeljali na vez sredi zaliva. Ves ta čas pa stroške zanjo pokriva Italija, so razkrili italijanski novinarji. "Ugotovili so, da za vzdrževanja plovila država vsak dan porabi med 20 in 30 tisoč evrov davkoplačevalskega denarja," je bilo zapisano v medijih.

V nekaj več kot 100 dneh, plovilo so namreč zasegli 11. marca, so skupaj za plovilo porabili že več kot tri milijone evrov. Kot pravi kapitan dolge plovbe, ki je že dolga leta pluje na super jahtah, Robi Novak, to ni nič čudnega. "Sigurno jih je zdaj udarila realnost," meni. Takšne super jahte so enostavno velik strošek. "Mi govorimo tukaj o največjih jahtah na svetu, to ni nič nenavadnega, da strošek take jahte na leto presega 15 milijonov," dodaja kapitan.