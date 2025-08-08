Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Italijani besni na Britance po objavi recepta ikonične rimske jedi

Rim/London, 08. 08. 2025 06.41 | Posodobljeno pred 19 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
0

Napačne sestavine v britanskem receptu za tradicionalno rimsko jed in "podcenjujoč" odnos do italijanske kulinarike so pri naših zahodnih sosedih sprožile val ogorčenja. "Jedi ne morete imenovati cacio e pepe (op. p. špageti s sirom in poprom), če vanjo dodate maslo, olje in smetano," je zgrožen lastnik hotela v središču večnega mesta.

Priljubljena britanska spletna stran z recepti Good Food je nedavno delila sestavine in postopek za pripravo italijanske klasike – cacio e pepe (op. p. špageti s sirom in poprom). A poznavalci italijanske kulinarike so kmalu ugotovili, da so v receptu navedene napačne sestavine.

Portal je namreč navajal, da se jed pripravi iz špagetov, črnega popra, parmezana in masla, kot možnost za popestritev jedi pa so predlagali tudi smetano. Vendar pa te rimske testenine v resnici vsebujejo le tri sestavine – špagete, črni poper in sir pekorino. Spletna stran je ob tem sporočala tudi, da se lahko jed pripravi za "hitro kosilo".

Cacio e pepe
Cacio e pepe FOTO: Shutterstock

Vse to je v Italiji sprožilo val ogorčenja. Testenine cacio e pepe so namreč priljubljena rimska jed, znana po tem, da je preprosta, a ob tem tudi presenetljivo zahtevna za pripravo. Združenje Fiepet Confesercenti, ki zastopa restavracije v Italiji, je zaradi "spornega" recepta kontaktiralo celo britansko veleposlaništvo v Rimu, poroča BBC. Predsednik združenja Claudio Pica je namreč sporočil, da so pisma poslali tako lastniku platforme z recepti kot veleposlaniku Edwardu Llewellynu.

Pic obžaluje, da je moralo priti do tega, a ob tem poudarja, da izvirni recept ne vsebuje parmezana in masla, temveč da so prave sestavine za cacio e pepe zgolj tri.

O receptu so se razpisali tudi italijanski mediji, novinar javne radiotelevizije RAI pa je dejal: "Vedno nam pravijo, da nismo tako dobri kot BBC. No, in zdaj naredijo to. Predlog, da bi jedi dodali smetano, mi povzroča kurjo polt."

Največja kritika recepta je sicer, da ga spletna stran predstavlja kot italijansko izvirno klasiko ter da posega v italijansko tradicijo. Vodja hotela v središču Rima je dejal: "Lahko naredite vse različice na svetu, vendar potemtakem ne morete uporabiti originalnega italijanskega imena. Ne morete reči, da je cacio e pepe, če vanj dodate maslo, olje in smetano." Dodal je še, da tudi v cezarjevo solato sodijo specifične sestavine.

"Jed z maslom in parmezanom se imenujejo testenine Alfredo. To je druga vrsta testenin," je medtem pristavil lastnik restavracije v bližini Trga svetega Petra Giorgio Eramo. Največ pritožb pa je sicer prejela predvsem navedba smetane. "Kdor uporablja smetano, ne ve, kaj pomeni kuhanje," je dejala lastnica prodajalne s sendviči v bližini Vatikana.

cacio e pepe italija velika britanija recept testenine
Naslednji članek

Selitev cerkve zaradi širitve rudnika

Naslednji članek

Izraelski varnostni kabinet odobril načrt za zasedbo mesta Gaza

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065