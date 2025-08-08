Italijani besni na Britance po objavi recepta ikonične rimske jedi

Portal je namreč navajal, da se jed pripravi iz špagetov, črnega popra, parmezana in masla, kot možnost za popestritev jedi pa so predlagali tudi smetano. Vendar pa te rimske testenine v resnici vsebujejo le tri sestavine – špagete, črni poper in sir pekorino. Spletna stran je ob tem sporočala tudi, da se lahko jed pripravi za "hitro kosilo".

Priljubljena britanska spletna stran z recepti Good Food je nedavno delila sestavine in postopek za pripravo italijanske klasike – cacio e pepe (op. p. špageti s sirom in poprom) . A poznavalci italijanske kulinarike so kmalu ugotovili, da so v receptu navedene napačne sestavine.

Vse to je v Italiji sprožilo val ogorčenja. Testenine cacio e pepe so namreč priljubljena rimska jed, znana po tem, da je preprosta, a ob tem tudi presenetljivo zahtevna za pripravo. Združenje Fiepet Confesercenti, ki zastopa restavracije v Italiji, je zaradi "spornega" recepta kontaktiralo celo britansko veleposlaništvo v Rimu, poroča BBC. Predsednik združenja Claudio Pica je namreč sporočil, da so pisma poslali tako lastniku platforme z recepti kot veleposlaniku Edwardu Llewellynu.

Pic obžaluje, da je moralo priti do tega, a ob tem poudarja, da izvirni recept ne vsebuje parmezana in masla, temveč da so prave sestavine za cacio e pepe zgolj tri.

O receptu so se razpisali tudi italijanski mediji, novinar javne radiotelevizije RAI pa je dejal: "Vedno nam pravijo, da nismo tako dobri kot BBC. No, in zdaj naredijo to. Predlog, da bi jedi dodali smetano, mi povzroča kurjo polt."

Največja kritika recepta je sicer, da ga spletna stran predstavlja kot italijansko izvirno klasiko ter da posega v italijansko tradicijo. Vodja hotela v središču Rima je dejal: "Lahko naredite vse različice na svetu, vendar potemtakem ne morete uporabiti originalnega italijanskega imena. Ne morete reči, da je cacio e pepe, če vanj dodate maslo, olje in smetano." Dodal je še, da tudi v cezarjevo solato sodijo specifične sestavine.

"Jed z maslom in parmezanom se imenujejo testenine Alfredo. To je druga vrsta testenin," je medtem pristavil lastnik restavracije v bližini Trga svetega Petra Giorgio Eramo. Največ pritožb pa je sicer prejela predvsem navedba smetane. "Kdor uporablja smetano, ne ve, kaj pomeni kuhanje," je dejala lastnica prodajalne s sendviči v bližini Vatikana.