Italijani bi 4. oktobra lahko dobili nov državni praznik in dela prost dan

Pobuda je naletela tudi na nekaj kritik, največ glede finančnega izpada zaradi še enega dela prostega dneva. Stranka Bratov Italije, katere članica je tudi Melonijeva, odločitev o novem prazniku zagovarja s trditvijo, da "gre za jedro identitete italijanskega naroda".

Frančišku Asiškemu bi se poklonili 4. oktobra, v predlogu zakona pa je navedeno, da bi bil državni praznik poklon "svetnikovi predanosti miru, bratstvu, varstvu okolja in solidarnosti". Zakon so že potrdili v spodnjem delu parlamenta, o predlogu bo dokončno odločal še senat.

Sveti Frančišek Asiški, menih iz 13. stoletja, je bil sin bogatega trgovca iz Assisija, ki se je v mladosti navduševal za viteštvo, a se je po ujetništvu in romanju v Rim spreobrnil.

Odločil se je za življenje v popolnem uboštvu in preprostosti, obnavljal je cerkvice in živel kot berač.

Za svetnika je bil proglašen leta 1228, dve leti po svoji smrti, ko je bil star 44 let. Papež Pij XII. ga je leta 1939 razglasil za zavetnika Italije.

Italijani so nacionalni praznik v njegovo počastitev, bil je tudi dela prost dan, že imeli od leta 1958, a so praznik med povojnim okrevanjem leta 1977 zaradi varčevalnih ukrepov ukinili.