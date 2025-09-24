Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Italijani bi 4. oktobra lahko dobili nov državni praznik in dela prost dan

Rim, 24. 09. 2025 19.10 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
3

Italijani bi lahko kmalu dobili nov praznik, ki bi bil tudi dela prost dan. Vlada Giorgie Meloni je namreč obudila pobudo za oktobrski državni praznik v čast zavetnika države Frančiška Asiškega. Praznik v njegovo počastitev so v preteklosti sicer že imeli, a so ga nato ukinili.

Frančišku Asiškemu bi se poklonili 4. oktobra, v predlogu zakona pa je navedeno, da bi bil državni praznik poklon "svetnikovi predanosti miru, bratstvu, varstvu okolja in solidarnosti". Zakon so že potrdili v spodnjem delu parlamenta, o predlogu bo dokončno odločal še senat.

Pobuda je naletela tudi na nekaj kritik, največ glede finančnega izpada zaradi še enega dela prostega dneva. Stranka Bratov Italije, katere članica je tudi Melonijeva, odločitev o novem prazniku zagovarja s trditvijo, da "gre za jedro identitete italijanskega naroda".

Restavrirana slika Frančiška Asiškega iz 19. stoletja
Restavrirana slika Frančiška Asiškega iz 19. stoletja FOTO: Profimedia

Odpovedal se je razkošnemu življenju, da bi pomagal revnim

Sveti Frančišek Asiški, menih iz 13. stoletja, je bil sin bogatega trgovca iz Assisija, ki se je v mladosti navduševal za viteštvo, a se je po ujetništvu in romanju v Rim spreobrnil.

Odločil se je za življenje v popolnem uboštvu in preprostosti, obnavljal je cerkvice in živel kot berač.

Za svetnika je bil proglašen leta 1228, dve leti po svoji smrti, ko je bil star 44 let. Papež Pij XII. ga je leta 1939 razglasil za zavetnika Italije.

Italijani so nacionalni praznik v njegovo počastitev, bil je tudi dela prost dan, že imeli od leta 1958, a so praznik med povojnim okrevanjem leta 1977 zaradi varčevalnih ukrepov ukinili.

Italija državni praznik dela prost dan Frančišek Asiški vladni predlog
Naslednji članek

Sindikat: V trgovinah primanjkuje kadra, delavci preobremenjeni

Naslednji članek

Zelenski pred Združenimi narodi: Orožje odloča o tem, kdo bo preživel

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Soul
24. 09. 2025 19.52
Ja, lahko bi ga sprejeli in ukinili namišljeno Marijino vnebozetje. Čas je, da se fikcija spremeni v realnost in Asiški je prav gotovo skladno ponazoril Božje vrednote v preprosto enovitost. Le redkim lahko pripišemo lasnosti "mojster" ponižnosti in nenasilja.
ODGOVORI
0 0
Definbahija
24. 09. 2025 19.43
Sem že mislil da bo kak praznik tipa "zmaga nad..."
ODGOVORI
0 0
heroj2000
24. 09. 2025 19.27
+4
pri nas tudi, obvezno, vse kar je fraj je dobrodošlo
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256