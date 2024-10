Italijani bodo ustanovili muzej spomina na fojbe

Namen muzeja, za katerega sta dala pobudo premierka Giorgia Meloni in bivši minister za kulturo Gennaro Sangiuliano , je glede na besedilo zakona ohranjati in obnavljati spomin na žrtve fojb, na eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije po drugi svetovni vojni ter na zgodovinsko dogajanje ob italijanski vzhodni meji.

Za ustanovitev muzeja fojb, ki naj bi zaživel blizu rimskega trga Piazza del Popolo, je vlada premierke Meloni do vključno leta 2026 predvidela osem milijonov evrov, za njegovo nadaljnje financiranje pa na letni ravni 50.000 evrov.

Ustanovitev muzeja so v Italiji dokončno potrdili več kot 20 let po sprejetju zakona, s katerim je bil ustanovljen dan spomina na fojbe in izseljevanje Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije. Ta dan od leta 2005 vsako leto obeležujejo 10. februarja v spomin na dan, ko je bila podpisana pariška mirovna pogodba. Ob tem se spominjajo predvsem dogodkov po drugi svetovni vojni, ko so se morali Italijani na tem območju odločiti, ali bodo ostali v Jugoslaviji ali bodo zapustili svoje rodne kraje. Ena osrednjih spominskih slovesnosti 10. februarja vsako leto poteka pri spomeniku žrtvam povojnih pobojev v bližini Bazovice pri Trstu.