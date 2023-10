Italijani na meji ustavljajo predvsem vozila z zatemnjenimi okni

Na prehodu pri Repentabru ob 14. uri ni bilo kontrol, prav tako ne pri prehodu Škofije. Pri slednjem sta sicer bila dva italijanska carinika, ki pa sta povedala, da ne opravljata dela, povezanega s ponovno vzpostavitvijo mejnega nadzora. Kot sta pojasnila, so vsak mejni prehod dodelili eni od italijanskih varnostnih sil, ne vesta pa, kdo je zadolžen za Škofije.

Pri Fernetičih ustavljajo predvsem kombije ali avtodome ter vozila z zatemnjenimi okni, medtem ko so avtomobile praviloma spuščali naprej. Ustavljajo približno vsako deseto do petnajsto vozilo.

Italija sicer nadzor uvaja zaradi spremenjenih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu, bistvo tega začasnega ukrepa pa je preprečevanje terorizma in organiziranega kriminala. Za nadzor meja s Slovenijo je napotila dodatnih 350 policistov in vojakov, ki bodo pomagali lokalnim varnostnim silam. Nadzor bo na večjih mejnih prehodih predvidoma potekal 24 ur na dan, medtem ko bo na manjših občasen.

Nadzor bo potekal do 30. oktobra, za 2. november pa Italija načrtuje srečanje s predstavniki slovenskih in hrvaških oblasti v Trstu, na katerem bodo razpravljali o mejnih nadzorih.