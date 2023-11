Italijani na nogah zaradi mlade Giulie, ki naj bi jo brutalno umoril fant

Giulia Cecchettin, katere truplo so zavito v črne plastične vreče našli na dnu jarka v Vigonovu pri Benetkah, je verjetno umrla v noči na 11. november. Posnetki nadzornih kamer kažejo, da jo je njen bivši, domnevno posesivni fant Filippo Turetta najprej brutalno pretepel na parkirišču, ji nato usta prelepil z lepilnim trakom in jo odpeljal v industrijsko cono, kjer jo je ponovno napadel.

Po tednu dni iskanja so organi pregona našli njeno truplo, na katerem so bili znaki brutalnega umora. Policija je izdala mednarodni nalog za prijetje prav tako 22-letnega Turette, ki so ga teden dni pozneje aretirali blizu nemškega Leipziga. Nemški organi naj bi ga danes izročili Italiji, poroča britanski BBC.

Umor je spodbudil proteste po vsej Italiji. Danes se v luči mednarodnega dneva boja proti nasilju nad ženskami v številnih mestih obetajo nove demonstracije, zvrstilo pa se bo tudi več drugih dogodkov, od procesij in tekov do sedečih stavk, na voljo pa bodo tudi brezplačni ginekološki pregledi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.