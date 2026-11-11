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Italijani nad prepočasne voznike na avtocesti

Trst , 11. 11. 2026 21.01 pred 13 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Jaka Vran
Italijanska avtocesta

Ne le prehitre, Italija namerava kaznovati tudi prepočasne voznike na avtocestah oziroma natančneje na prehitevalnem pasu. Kdor bo vozil manj kot 100 kilometrov na uro, ga bodo kaznovali. Namen pa – povečati pretočnost. Ali lahko podobne odločitve pričakujemo tudi pri nas?

Med vožnjo po italijanskih avtocestah boste morali biti pozorni na hitrost. Ne le, da ne boste prehitri, ampak tudi da ne boste prepočasni na skrajno levem pasu ... Če boste torej v Italiji po levem oziroma prehitevalnem pasu vozili manj kot 100 kilometrov na uro, vas lahko doleti globa od 40 do 160 evrov.

Seveda pa obstajajo tudi izjeme, kot so delo na cesti, zastoji ali ekstremne vremenske razmere, kot sta močno deževje ali megla.

Kako pa je s tem v Sloveniji?

Na avtocestah je določena najnižja dovoljena hitrost, to je 60 kilometrov na uro, a ta omejitev je nizka in velja za vse vozne pasove. Anže Albreht, Zavod Reševalni pas: "Zelo pogosto opažamo voznike, ki se res držijo levega pasu, kot da bi imeli vinjeto samo za ta pas."

Promet v vročini
Promet v vročini
FOTO: Bobo

Kar ima nemalokrat posledice tudi pri vzpostavljanju reševalnega pasu, nastajajo tudi tako imenovani fantomski zastoji. Matjaž Korošak iz Agencije za varnost prometa pojasnjuje: "Potem pride do verižne reakcije in vsak voznik zadaj reagira bolj intenzivno, bolj zavre in tako hitro nastane zastoj, ki potem potrebuje še kar nekaj časa, da se sčisti."

A na ministrstvu za infrastrukturo o podobnem ukrepu pri nas ne razmišljajo, saj počasnejše vožnje na prehitevalnem pasu ne prepoznavajo kot sistemske težave na slovenskih avtocestah, ki bi zahtevala dodatno zakonsko urejanje.

Zakonodaja pri nas je že ustrezna, prikimavajo tudi na Agenciji za varnost prometa, saj dovoljuje prehitevanje le, ko je to varno, nato se mora vozilo vrniti na desni pas. Korošak pri tem dodaja: "Seveda problem pa nastane pri nadzoru tega, policija pač nima dovolj sredstev, da bi to učinkovito nadzirala."

Zato lahko največ naredijo vozniki sami. Kot pravi Albreht: "Jaz osebno sem proti nekim represivnim pristopom, v prvi vrsti je treba narediti vse, da voznike ozavestimo."

Tako kot se je spremenila kultura pri razvrščanju in vzpostavitvi reševalnega pasu v primeru prometne nesreče.

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italija avtoceste

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KOMENTARJI1

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HitriKrtek
11. 11. 2026 21.15
Pravilno! PRAVILNO! Končno nekdo, ki dela prav! Teh ljudi ki sedijo na prehitevalnem pasu z 80kmh je PREVEČ!!
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