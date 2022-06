Italijani nad zastoje na znameniti cesti s sistemom par – nepar

35-kilometrski odsek, poln nepreglednih ovinkov, čudovitih razgledov in adrenalinskih pogledov navzdol na morje, velja za eno najbolj znanih cest ne le v Italiji, ampak tudi širše in je že desetletja pravi magnet za turiste. Ti se velikokrat bolj kot cesti posvečajo okolici, se pritožujejo domačini, siti vsakodnevnih poletnih zastojev.

Po vzoru nekdanje Jugoslavije je namreč upravljavec italijanskih cest Ansa uvedel sistem par – nepar. Veljal bo med 10. in 18. uro čez vikende med 15. junijem do 30. septembrom ter vse dni v avgustu, pa tudi med velikonočnim koncem tedna in v dneh od 24. aprila do 2. maja.

Poleg tega bo promet povsem prepovedan za vozila, daljša od 10,36 metra, medtem ko bo za avtodome in prikolice cesta vse dni odprta le med polnočjo in 6.30. Vozila, daljša od šestih metrov in širša od 2,1 metra, bodo cesto lahko uporabljala le ob določenih urah, ob dnevih, ko pričakujejo največjo gnečo, pa bo promet zanje povsem prepovedan.

Ukrepi seveda ne veljajo za vozila policije in nujne pomoči. Izjema so tudi avtobusi in kombiji za prevoz potnikov, prav tako bodo lahko vse dni v letu vozili taksiji in najete limuzine s šoferji.