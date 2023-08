Italijani pobegnili z večerje, Melonijeva veleposlaniku: Plačaj račun teh idiotov

Italijanska premierka Giorgia Meloni se je te dni mudila v Albaniji, na kratkem oddihu pa so se ji pridružili tudi nekateri družinski člani. Melonijeva je bila gostja albanskega premierja Edija Rame. Ko je v lokalnih medijih zakrožila novica, da je skupina italijanskih turistov zapustila restavracijo v mestu Berat, ne da bi plačali račun, je italijanska premierka priskočila na pomoč.

Po besedah Rame je Melonijeva italijanskemu veleposlaniku v Albaniji naročila, naj obišče restavracijo in plača neporavnane račune, poroča italijanski medij La Stampa. "Pojdi in plačaj račun teh idiotov, prosim," je besede Melonijeve veleposlaniku povzel Rama. Italijanski minister za kmetijstvo Francesco Lollobrigida, sicer svak Melonijeve, je ocenil, da je to stvar nacionalnega ponosa."Nekaj nepoštenih posameznikov ne sme osramotiti naroda dostojnih ljudi," je za Reuters poudaril Lollobrigida.