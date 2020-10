Italijani razočarani nad delovanjem aplikacije, napovedani novi ukrepi

Italijanska vlada ob ponovnem naraščanju števila okužb z novim koronavirusom in smrtnih žrtev covida-19 namreč razmišlja o dodatnem zaostrovanju ukrepov za zajezitev pandemije. Med drugim bi lahko vsem gostinskim lokalom odredili zaprtje ob 22. uri.

Kot je poročala Ansa, je ta povedal, da Italijani razmišljalo o lokalno targetiranih ukrepih, za tiste 'zelo kužne' regije, ki imajo R faktor višji od ena. Med drugim razmišljajo tudi, da bi tu zaprli vse za življenje nenujne kraje združevanja, kot so trgovine (delovale bi le trgovine s hrano), lokali, telovadnice.

Za zdaj torej razmišljajo, da bi nove ukrepe uvedli zgolj v deželah z večjim številom novih okužb, med njimi sta Lombardija in Kampanija. Ricciardi je pri tem opozoril tudi na pomen varnega javnega prometa. Bil je kritičen do vladne aplikacije za sledenje stikom z okuženimi Immuni, češ da ne deluje in da ga je razočarala.