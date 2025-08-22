Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Italijani skrivaj fotografirali žene, posnetke na spletu delili z 32.000 uporabniki

Rim, 22. 08. 2025 11.43 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
21

Italijo pretresa škandal, po tem ko je Facebook odstranil skupino, v kateri so moški objavljali na skrivaj posnete fotografije svojih žena. Skupina je imela na tisoče članov, slike pa so prikazovale ženske v intimnih trenutkih. Pod objavami so se nato vrstili vulgarni komentarji, pogosto tudi z nasilno vsebino.

Družbeno omrežje Facebook je pred dnevi izbrisalo skupino, v kateri so moški delili intimne fotografije žensk, pogosto posnete brez njihovega soglasja ali celo vednosti.  Skupina 'Mia Moglie', kar v prevodu pomeni 'Moja žena', je imela pred zaprtjem 32.000 članov.

Slike so prikazovale ženske med slačenjem, včasih med spanjem ali v intimnih trenutkih, poroča BBC. Pod objavami pa so se nato vrstili neprimerni, žaljivi in vulgarni komentarji. Nekateri moški so pisali, kako bi želeli žensko na sliki posilili, drugi so hvalili avtorja fotografije, kako mu jo je uspelo skrivaj posneti.

Skupina je imela 32.000 članov. (Fotografija je simbolična)
Skupina je imela 32.000 članov. (Fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock

Razkritje je sprožilo ogorčenje med Italijani, ki pa jih zdaj skrbijo nove podobne skupine, ki že vznikajo po zaprtju omenjene strani.

Iz družbe Meta, ki je lastnica Facebooka, so ob tem sporočili, da so stran zaprli "zaradi kršitve pravil glede spolnega izkoriščanju odraslih". "Na naših platformah ne dovoljujemo grozilnih vsebin, ki spodbujajo spolno nasilje, spolni napad ali spolno izkoriščanje," so sporočili v izjavi.

'Ne neškodljiva zabava, temveč virtualno poslilstvo'

Obstoj strani je razkrila Carolina Capria, ki je ob tem dejala, da ji je zaradi videnega postalo slabo in jo prestrašilo. "Povezovanje nasilja s spolnostjo je tako globoko zakoreninjeno v naši družbi, da moški takšne komentarje objavljajo javno, pri čemer ne skrivajo ne imena, ne obraza," je dodala.

Fiorella Zabatta iz Evropske stranke Zelenih pa je na družbenem omrežju ob tem zapisala, da "ni šlo le za neškodljivo zabavo, temveč za virtualno posilstvo". "Proti tem platformam, tej strupeni ideji o moškosti se je treba boriti. In ukrepati moramo vsi: tudi civilna družba in politika," je dodala.

Pornografija iz maščevanja (v originalu revenge porn) – deljenje spolno eksplicitnih slik ali videoposnetkov, ki naj bi ostali zasebni, je od leta 2019 v Italiji prepovedana.

Poročila italijanskih medijev kažejo, da je več kot tisoč ljudi skupino že prijavilo policiji, ki stran zdaj preiskuje v povezavi s kibernetskim kriminalom.

Preberi še 'Ni mi žal, da sem se odrekla anonimnosti. Naj javnost vidi, kaj se dogaja'

Razkritje italijanske Facebook strani medtem kaže na določene vzporednice s francoskim primerom Pelicot. Dominique Pelicot je bil lani obsojen na 20 let zapora zaradi omamljanja, zlorab in omogočanja posilsstev njegovo takratne žene Gisèle. Čeprav je italijanski primer virtualen, Capria pravi, da jasno kaže, da primer Pelicotove ni anomalija, saj v obeh primerih kaže na "moškega, ki verjame, da lahko nadzoruje svojo ženo, in za katerega je spolnost neločljivo povezana z zatiranjem".

Facebook skupina fotografije Italija preiskava policija
Naslednji članek

V Gazi tudi uradno razglašena lakota

SORODNI ČLANKI

ZDA prepovedujejo maščevalno pornografijo, zakon simbolno podpisala tudi Melania

Pogovoriti se moramo o ... pornografiji

'Blokada' pornografije: najstniki menijo, da dekleta 'pričakujejo' grobo spolnost

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (21)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lark
22. 08. 2025 13.24
Sploh ne morem verjeti kakšni snow flaki so mod. na temu portalu. #Preveč pomembni za kritiko a ne?
ODGOVORI
0 0
Morgoth
22. 08. 2025 13.13
+2
A nas pripravljate na uvedbo EU direktive, ki bi EU omogočala vpogled v PRIVAT POGOVORE VSEH, RAZEN POLITIKOV in POLICISTOV? Sej ne, da se o tem govori že 2 meseca, napisali pa niste niti enega enega članka na to temo! "Neodvisni" "novinarji"🤡🤡🤡
ODGOVORI
3 1
but_the_ppl_are_retarded
22. 08. 2025 13.17
+2
Ko/če so interesi dovolj močni, ni nič na tem svetu privat... Že windovsi 11 nikoli ne pozabijo "kar so videli", pa to je le vrh ledene gore.
ODGOVORI
2 0
Lark
22. 08. 2025 13.23
Ma ne moreš poročati o nečemu kar je za ljudi dejansko relevantno... Bi potem novinarji opravljali svoje delo, ne pa ustvarjali mnenja in usmerjali pozornost.
ODGOVORI
0 0
Morgoth
22. 08. 2025 13.24
To je res, ampak trenutno imajo vlade precej otežen dostop. Pogovori so načeloma zaščiteni z end to end enkripcijo, kar v teoriji pomeni, da imajo samo sodelujoči v pogovori možnost dekripcije.
ODGOVORI
0 0
supergigi
22. 08. 2025 13.11
+1
Očitno obstaja tudi "virtualno posilstvo" 😂😂
ODGOVORI
2 1
nepridiprav
22. 08. 2025 13.17
+0
Kazen je pa virtualni zapor...
ODGOVORI
1 1
ho?emVšolo
22. 08. 2025 13.05
+0
Ljubezen vse prenese.
ODGOVORI
1 1
96bimBo
22. 08. 2025 12.44
+8
Znanec, amaterski fotograf, je fotkal akte svoje žene in še druge ženske. Te akte je razstavil v fotogaleriji. No, če bi se pojavili FB moralisti, bi vse akte odstranili, avtorje pa prijavili. Kam nas je pripeljala dvojna vatikanska morala?
ODGOVORI
11 3
jedupančpil
22. 08. 2025 13.01
+4
dokler se ta slikani strinja z svojimi golimi fotografijami...pa naj kaže muflo celemu svetu
ODGOVORI
4 0
RATO
22. 08. 2025 13.11
+5
Eno je sporazumno posneta fotografija - akt drugo pa neprostovoljno in uporaba za nečedne - nemoralne posle 🙄 Ni pošteno mešati ljubiteljske in profesionalne fotografe z izprijenci - kriminalci.🤔 Eno je umetnost drugo pa kriminal.
ODGOVORI
5 0
Groucho Marx
22. 08. 2025 13.20
-1
Verjetno so se gospe strinjale z objavo. Če misliš, da je to primerljivo, si res bimbo.
ODGOVORI
0 1
yss
22. 08. 2025 12.41
+1
V zgodovini človeštva so se dogajale in se še dogajajo hujše zlorabe moških nad ženskami, kot je tale. Vprašanje je samo, kako daleč lahko gredo nekateri moški v teh človeka nevrednih dejanjih..
ODGOVORI
4 3
ho?emVšolo
22. 08. 2025 13.06
+0
recimo Gaza
ODGOVORI
1 1
Dragica Cegler
22. 08. 2025 12.41
+1
Zakaj pišete 3 krat isto vsebino.?A mislite da smo tako butasti,da moramo 3 krat brati?
ODGOVORI
3 2
Nikdar več
22. 08. 2025 12.30
+2
32.000 ločitev se obeta..... Kul.
ODGOVORI
4 2
asdfghjklč
22. 08. 2025 12.34
+5
kul ali ne ... ti modeli očitno do svojih žena niso čutili več nobene ljubezni ... So bile še samo sredstvo za izmenjavo intimnih fotografij in videov ... Zdaj pa v take tožbe, da bodo še leta odplačevali svojim bivšim in bodočim bivšim.
ODGOVORI
8 3
PomisliNaSonce
22. 08. 2025 12.29
+8
Nizka sistemska zavest, in kaj naj pričakujemo od ljudi ki ne ugotovijo v kaj so ujeti :)
ODGOVORI
8 0
Zmaga Ukrajini
22. 08. 2025 11.47
+7
Grozljivka. In te ženske so poročene s temi gravži?!
ODGOVORI
12 5
Zmaga Ukrajini
22. 08. 2025 11.51
+4
Vse te ženske bi morale narediti tem nagravžnim descem isto, kot je pred 30. leti svojemu naredila Lorena Bobbitt. Res neverjetno, da to obstaja. Ko misliš, da je nedavni francoski primer Pelicot res redka anomalija, te tole zabije v realnost.
ODGOVORI
9 5
aljoteam
22. 08. 2025 13.06
-1
Je grozno, da je njihova slika nekje objavljena brez njihove vednosti, ampak pretiravaš pa tako, kot da so bile žene posiljene. Kaj bi govorila če bi bilo dejansko fizično ali spolno nasilje? Koliko žensk je tepenih in posiljenih dnevno? Če je najbolj grozljiva objava fotografij brez soglasja žensk in da je to anomalija, potem nam gre dobro. V resnici pa vemo kakšna je situacija v družbi...
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110