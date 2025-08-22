Italijani skrivaj fotografirali žene, posnetke na spletu delili z 32.000 uporabniki

Družbeno omrežje Facebook je pred dnevi izbrisalo skupino, v kateri so moški delili intimne fotografije žensk, pogosto posnete brez njihovega soglasja ali celo vednosti. Skupina 'Mia Moglie', kar v prevodu pomeni 'Moja žena', je imela pred zaprtjem 32.000 članov.
Slike so prikazovale ženske med slačenjem, včasih med spanjem ali v intimnih trenutkih, poroča BBC. Pod objavami pa so se nato vrstili neprimerni, žaljivi in vulgarni komentarji. Nekateri moški so pisali, kako bi želeli žensko na sliki posilili, drugi so hvalili avtorja fotografije, kako mu jo je uspelo skrivaj posneti.
Razkritje je sprožilo ogorčenje med Italijani, ki pa jih zdaj skrbijo nove podobne skupine, ki že vznikajo po zaprtju omenjene strani.
Iz družbe Meta, ki je lastnica Facebooka, so ob tem sporočili, da so stran zaprli "zaradi kršitve pravil glede spolnega izkoriščanju odraslih". "Na naših platformah ne dovoljujemo grozilnih vsebin, ki spodbujajo spolno nasilje, spolni napad ali spolno izkoriščanje," so sporočili v izjavi.
'Ne neškodljiva zabava, temveč virtualno poslilstvo'
Obstoj strani je razkrila Carolina Capria, ki je ob tem dejala, da ji je zaradi videnega postalo slabo in jo prestrašilo. "Povezovanje nasilja s spolnostjo je tako globoko zakoreninjeno v naši družbi, da moški takšne komentarje objavljajo javno, pri čemer ne skrivajo ne imena, ne obraza," je dodala.
Fiorella Zabatta iz Evropske stranke Zelenih pa je na družbenem omrežju ob tem zapisala, da "ni šlo le za neškodljivo zabavo, temveč za virtualno posilstvo". "Proti tem platformam, tej strupeni ideji o moškosti se je treba boriti. In ukrepati moramo vsi: tudi civilna družba in politika," je dodala.
Pornografija iz maščevanja (v originalu revenge porn) – deljenje spolno eksplicitnih slik ali videoposnetkov, ki naj bi ostali zasebni, je od leta 2019 v Italiji prepovedana.
Poročila italijanskih medijev kažejo, da je več kot tisoč ljudi skupino že prijavilo policiji, ki stran zdaj preiskuje v povezavi s kibernetskim kriminalom.
Razkritje italijanske Facebook strani medtem kaže na določene vzporednice s francoskim primerom Pelicot. Dominique Pelicot je bil lani obsojen na 20 let zapora zaradi omamljanja, zlorab in omogočanja posilsstev njegovo takratne žene Gisèle. Čeprav je italijanski primer virtualen, Capria pravi, da jasno kaže, da primer Pelicotove ni anomalija, saj v obeh primerih kaže na "moškega, ki verjame, da lahko nadzoruje svojo ženo, in za katerega je spolnost neločljivo povezana z zatiranjem".
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.