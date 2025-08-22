Italijani skrivaj fotografirali žene, posnetke na spletu delili z 32.000 uporabniki

Italijo pretresa škandal, po tem ko je Facebook odstranil skupino, v kateri so moški objavljali na skrivaj posnete fotografije svojih žena. Skupina je imela na tisoče članov, slike pa so prikazovale ženske v intimnih trenutkih. Pod objavami so se nato vrstili vulgarni komentarji, pogosto tudi z nasilno vsebino.

Družbeno omrežje Facebook je pred dnevi izbrisalo skupino, v kateri so moški delili intimne fotografije žensk, pogosto posnete brez njihovega soglasja ali celo vednosti. Skupina 'Mia Moglie', kar v prevodu pomeni 'Moja žena', je imela pred zaprtjem 32.000 članov. Slike so prikazovale ženske med slačenjem, včasih med spanjem ali v intimnih trenutkih, poroča BBC. Pod objavami pa so se nato vrstili neprimerni, žaljivi in vulgarni komentarji. Nekateri moški so pisali, kako bi želeli žensko na sliki posilili, drugi so hvalili avtorja fotografije, kako mu jo je uspelo skrivaj posneti.

Skupina je imela 32.000 članov. (Fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock icon-expand

Razkritje je sprožilo ogorčenje med Italijani, ki pa jih zdaj skrbijo nove podobne skupine, ki že vznikajo po zaprtju omenjene strani. Iz družbe Meta, ki je lastnica Facebooka, so ob tem sporočili, da so stran zaprli "zaradi kršitve pravil glede spolnega izkoriščanju odraslih". "Na naših platformah ne dovoljujemo grozilnih vsebin, ki spodbujajo spolno nasilje, spolni napad ali spolno izkoriščanje," so sporočili v izjavi.

'Ne neškodljiva zabava, temveč virtualno poslilstvo'

Obstoj strani je razkrila Carolina Capria, ki je ob tem dejala, da ji je zaradi videnega postalo slabo in jo prestrašilo. "Povezovanje nasilja s spolnostjo je tako globoko zakoreninjeno v naši družbi, da moški takšne komentarje objavljajo javno, pri čemer ne skrivajo ne imena, ne obraza," je dodala. Fiorella Zabatta iz Evropske stranke Zelenih pa je na družbenem omrežju ob tem zapisala, da "ni šlo le za neškodljivo zabavo, temveč za virtualno posilstvo". "Proti tem platformam, tej strupeni ideji o moškosti se je treba boriti. In ukrepati moramo vsi: tudi civilna družba in politika," je dodala. Pornografija iz maščevanja (v originalu revenge porn) – deljenje spolno eksplicitnih slik ali videoposnetkov, ki naj bi ostali zasebni, je od leta 2019 v Italiji prepovedana. Poročila italijanskih medijev kažejo, da je več kot tisoč ljudi skupino že prijavilo policiji, ki stran zdaj preiskuje v povezavi s kibernetskim kriminalom.