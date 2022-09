Italijani volijo nov parlament: Melonijeva računa na premierski stolček

Po zaprtju volišč bodo objavili izide vzporednih volitev, prvi delni izidi pa bodo znani v noči na ponedeljek.

Zadnje ankete o volilnih namerah Italijanov so bile objavljene pred dvema tednoma in so kazale na prepričljivo zmago desnega pola v obeh domovih parlamenta. Poleg Bratov Italije sta v njem še desna Liga Mattea Salvinija in Naprej, Italija večkratnega premierja in medijskega mogotca Silvia Berlusconija.

Leva sredina se medtem pred volitvami ni uspela poenotiti. Demokratska stranka pod vodstvom Enrica Lette sicer upa, da bo uspela dobiti podporo doslej neodločenih volivcev ter prehitela Brate Italije in postala najmočnejša stranka v parlamentu. Zmagovalki zadnjih volitev, Gibanju petih zvezd, ki se ne uvršča v nobenega od polov, se letos obeta precej manj glasov.