Italijanki odstranili tumor, ki je tehtal več kot pacientka

Tumor je bil posledica raka na jajčnikih in je preko trebušne votline dosegel pljuča, ženski pa je onemogočal normalno dihanje.

Iz bolnišnice so še sporočili, da so mlado žensko s tumorjem v zelo slabem stanju pred tedni sprejeli na urgenci, jo takoj intubirali in ji omogočili dihanje s pomočjo aparatov.

Operirali so jo dvakrat. Najprej so ji odstranili 52 litrov tekočine, nato pa še trdni del tumorja, ki je tehtal 25 kilogramov. Bolnica je kmalu po operaciji okrevala, tako da so jo z intenzivne nege na navaden oddelek premestili že čez štiri dni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.