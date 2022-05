Italijanom povzroča preglavice prvi letošnji vročinski val

Takšne vremenske razmere so nenavadne za maj, lahko pa povzročijo dolgotrajne vročinske valove. Sredi maja se povprečne najvišje temperature v večjih italijanskih mestih običajno gibljejo med 20 in 24 stopinjami Celzija. Meteorologi pričakujejo, da bo tokratni vročinski val dosegel vrhunec konec tedna z najvišjimi temperaturami do 34 stopinj Celzija.

Takšna vročina še posebej obremenjuje prebivalce večjih mest na severu države, kot so Torino, Milano in Bologna ter regij ob Tirenskem morju, kot sta Toskana in Lacij, še poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Kot napoveduje naš hišni vremenski prognostik, bomo v petek in soboto tudi v določenih delih naše države priča temperaturam celo do 35 stopinj Celzija, zato ne bo odveč, da se pripravite na takšne temperature, poskrbite za dovolj zaščite pred soncem, dovolj tekočine in se, če je le možno, izogibate aktivnostim na prostem na najbolj vroč del dneva.