Italijanska družina na plaži postavila vrtni šotor, domačini ogorčeni

Velik šotor, postavljen na plaži v kraju San Pietro In Bevagna blizu izliva reke Chidro in naravnega rezervata, ni ostal neopažen. Fotografije so namreč zaokrožile na družbenih omrežjih in sprožile ogorčenje lokalne javnosti.

Posredovali so občinski redarji in karabinjeri, ki so lastnikom šotora naročili, naj odstranijo šotor s plaže. Družina iz okolice Barija je ob tem prejela še globo v višini 500 evrov, poroča La Repubblica.