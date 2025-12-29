Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Mati in hči dvakrat na urgenco, ob tretjem obisku v nekaj urah obe umrli

Rim, 29. 12. 2025 19.50 pred 1 uro 2 min branja 37

Avtor:
N.L.
Italijanska policija

V Italiji odmevata smrti 15-letne deklice in njene 50-letne matere, ki sta umrli v bolnišnici, potem ko sta dvakrat obiskali urgenco, a so ju vselej poslali domov z diagnozo gastroenteritisa. Ob tretjem obisku urgence sta ena za drugo umrli v nekaj urah. V preiskavi, v kateri bodo analizirali hrano, ki jo je družina jedla med prazniki, bodo pod drobnogled vzeli tudi pet zdravnikov, ki so družino obravnavali na urgenci.

Mati, hči in oče so urgenco prvič obiskali na božični večer zaradi bolečin v trebuhu in bruhanja. Okoli 1. ure so jih z diagnozo preproste zastrupitve s hrano poslali domov, a so se že naslednje jutro z enakimi simptomi vrnili. Popoldne so jih iz bolnišnice zopet odpustili.

15- in 50-letnica sta zaradi neznosnih bolečin urgenco obiskali še tretjič, in sicer 27. decembra, a jima ni bilo več pomoči. Zdravniki so ugotovili, da jima je zaradi zastrupitve s hrano odpovedalo več organov.

Je bila za družino usodna božična večerja ali večerja dan prej, bo pokazala preiskava. (fotografija je simbolična).
Je bila za družino usodna božična večerja ali večerja dan prej, bo pokazala preiskava. (fotografija je simbolična).
FOTO: Thinkstock

Zdravstvene težave ima tudi mož in oče žrtev, 55-letni moški, ki sicer ni v smrtni nevarnosti, a so ga premestili v bolnišnico v Rimu, kjer bodo opravili toksikološke teste. Teste bodo opravili tudi pri četrti članici družine, ki ni kazala nobenih simptomov zastrupitve.

Medtem je tožilstvo že odredilo obdukcijo obeh trupel in zaseglo zdravstvene kartone. Del preiskave je tudi pet zdravnikov iz bolnišnice Cardarelli v Campobassu, ki so družino obravnavali na urgenci, poroča Ansa.

Prve ugotovitve preiskovalcev sicer kažejo, da je družina na božični večer v družbi prijateljev in sorodnikov med drugim jedla tudi ribe in gobe. Po večerji se nihče od ostalih gostov ni počutil slabo, navaja Corriere della Sera, zato so preiskovalci pod drobnogled vzeli še večerjo dan prej. Takrat je družina, z izjemo starejše hčerke, jedla sama. Na njihovem domu so že zasegli kozarce s hrano, konzerve in drugo užitno hrano, analizirali bodo tudi hrano, ki so jo našli v smeteh, vključno s školjkami in ribami.

zastrupitev prazniki kosilo

Na francoskem smučišču smučarje nadzoruje umetna inteligenca

Proti Putinovi rezidenci domnevno poleteli ukrajinski droni, Trump šokiran

SORODNI ČLANKI

Z ogljikovim monoksidom se je zastrupila celotna družina

Dosmrtni zapor za francoskega anesteziologa, ki je zastrupljal paciente

Po zabavi pod Šmarno goro šesterica v bolnišnico

77-letnica se je doma zastrupila z ogljikovim monoksidom

KOMENTARJI37

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MasteRbee
29. 12. 2025 21.04
Ja, včeraj se je medicinski delavec norčeval iz pacienta. Kot je bilo že stokrat povedano kako se bo en laik spoznal na medicino, če, kljub večkratnim obiskom, človek iz foha ne vidi težav.
Odgovori
0 0
Gram
29. 12. 2025 21.04
Podobna praksa je tudi pri nas. Lastna izkušnja. Skoraj bi umrl zaradi zdravnika na urgenci, ki me je poslal domov.
Odgovori
+2
2 0
Klobasazulu
29. 12. 2025 21.01
Da sem jaz clan druzine teh 5 dohtarjev postrelim kot stekle pse
Odgovori
+1
2 1
Brus123
29. 12. 2025 21.05
Se bo ponovila Izola?
Odgovori
0 0
PuntaChristo
29. 12. 2025 20.59
Saj takšne zgodbe se dogajajo tudi pri nas, ampak se skriva. Koliko je recimo ljudi umrlo na hodnikih po bolnicah? Koliko ljudi ni pravočasno prišlo do dohtarja? ...
Odgovori
+3
3 0
Rožle Patriot
29. 12. 2025 20.54
Požrešnost ni krščanska vrednota ... !!!
Odgovori
-1
3 4
poper00
29. 12. 2025 20.58
Tudi pokvarjenost in zlobnost ne.
Odgovori
+2
2 0
terciar
29. 12. 2025 20.53
Primer prijatelja pred mesecem - šel je na urgenco, poslali so ga domov z diagnozo, da je vse v redu. Čez par ur so prišli rešilci. Končal je v umetni komi in komaj preživel. Toliko o našem malomarnem zdravstvu.
Odgovori
+6
6 0
Rotter
29. 12. 2025 20.47
Jaz sem pred letom in pol prišel na urgenco z ekstremno vrtoglavico. Pregledali so me, rekli da sem dehidriran in me poslali domov. Nisem bil dehidriran. Naslednji dan sem bil spet na urgenci, so me dali ma magnet, rekli da je v glavi vse ok in me poslali domov. In tako se je začela šestmesečna kalvarija z našim zdravstvom, ki je koštala tisoče eurov, ker bognedaj človeka hospitalizirat. Naredili smo ENO preiskavo, katere rezultat je ok, torej greste domov.
Odgovori
+5
5 0
Rožle Patriot
29. 12. 2025 20.45
Že takoj jutri letim po zdravilo za sluh, čeprav čisto dobro slišim .. oćitno me je pa reklama prepričala v nasprotno ...!
Odgovori
+1
2 1
PegySue
29. 12. 2025 20.43
Milo rečeno- sramota in še enkrat sramota za zdravnike! Potrebuje zdravstvo takšne zdravnike? Seveda ne.Sočustvujem s preživelim očetom,ki bo do konca življenja žaloval za hčerko in ženo.
Odgovori
+8
8 0
AugustLandmesser
29. 12. 2025 20.35
in ravno včeraj so naši dohtarji/ in msm / jamrali kako ljudje hodijo na urgenco brez potrebe...Kako naj človek ve , da ni kaj resnega brez pregledov....
Odgovori
+6
8 2
Petarda10
29. 12. 2025 20.57
Se strinjam, plus to da placujem tole zdravstvo, in bom sel na urgenco kadarkoli bom hotel!
Odgovori
+1
1 0
mojcd
29. 12. 2025 20.34
Ker je smrt se mora tunpisati ceprav se nas en falus tice. Isto za tisto nesreco na smuciscu nanjaponskem. Japonskem!!!!! Ampak je smrt, to se prodaja bolje kot kaka pozitivna novica iz SLO
Odgovori
-1
0 1
Brus123
29. 12. 2025 20.24
Ne hladilnik, želodci!! Treba je pogledat rezultate obdukcije...
Odgovori
+2
2 0
Rožle Patriot
29. 12. 2025 20.23
Aja, v Italiji !!! ... Se bi vi raje ubadali, koliko jih je že umrlo na ta način pri nas, pa zato nikoli nismo zvedeli in tudi očitno nikoli ne bomo .. !!!
Odgovori
-1
6 7
Neat
29. 12. 2025 20.29
Koliko pa in od kod tvoje informacije?
Odgovori
+5
8 3
ivan res grozni
29. 12. 2025 20.30
In Zemlja je ploščata.
Odgovori
-3
1 4
Rožle Patriot
29. 12. 2025 20.46
Preveč jih je .. evo toliko !!!
Odgovori
+0
1 1
enapi
29. 12. 2025 20.17
Nemogoče. Nimajo Goloba.
Odgovori
-7
3 10
Agvo
29. 12. 2025 20.21
pismo, enim se pa res sanja ob vsaki novici, enim p golobu enim o jansi
Odgovori
+7
9 2
devlon
29. 12. 2025 20.15
francoska al biftek?
Odgovori
+1
2 1
ZIPPO
29. 12. 2025 20.20
Prej biftek.Res žalostno Pazite nase ljudje.😊
Odgovori
+5
6 1
Rožle Patriot
29. 12. 2025 20.31
Pazite, ... in ne bodite tako požrešni .. !!!
Odgovori
+2
3 1
Teleport
29. 12. 2025 20.37
Gobe?
Odgovori
+1
2 1
iziizi
29. 12. 2025 20.15
ODGOVORNOST IN TAKŠNIH DOGOTKOV NE BO
Odgovori
-2
0 2
ivan res grozni
29. 12. 2025 20.31
Dogodkov!
Odgovori
+2
2 0
iziizi
29. 12. 2025 20.14
ODGOVORNOST
Odgovori
+2
2 0
Rothschild1
29. 12. 2025 20.05
Zalostna zgodba. Ampak, da trdis, da zaradi tega zalostnega primera, zdravnike zanima samo denar ... je pa bolano.
Odgovori
-2
5 7
Sixten Malmerfelt
29. 12. 2025 20.05
žalostno
Odgovori
+3
3 0
Slovenska pomlad
29. 12. 2025 19.57
Dohtarje povsod predvsem zanimata denar in status.
Odgovori
+7
16 9
biggbrader
29. 12. 2025 20.07
Tale Golob je enim res glave spral.
Odgovori
-4
5 9
ivan res grozni
29. 12. 2025 20.32
Samo polpismenim.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Na božič je izgubila še drugo hčer
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
zadovoljna
Portal
Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
cekin
Portal
Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?
Zakaj se Evropa znova obrača k jedrski energiji?
Zakaj se Evropa znova obrača k jedrski energiji?
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Imamo novega Loto milijonarja!
Imamo novega Loto milijonarja!
moskisvet
Portal
Obudite strast: Kako preživeti upad libida?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
okusno
Portal
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Na žaru
Na žaru
Tudi to je božič
Tudi to je božič
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425