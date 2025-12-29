Mati in hči dvakrat na urgenco, ob tretjem obisku v nekaj urah obe umrli

15- in 50-letnica sta zaradi neznosnih bolečin urgenco obiskali še tretjič, in sicer 27. decembra, a jima ni bilo več pomoči. Zdravniki so ugotovili, da jima je zaradi zastrupitve s hrano odpovedalo več organov.

Mati, hči in oče so urgenco prvič obiskali na božični večer zaradi bolečin v trebuhu in bruhanja. Okoli 1. ure so jih z diagnozo preproste zastrupitve s hrano poslali domov, a so se že naslednje jutro z enakimi simptomi vrnili. Popoldne so jih iz bolnišnice zopet odpustili.

Je bila za družino usodna božična večerja ali večerja dan prej, bo pokazala preiskava. (fotografija je simbolična).

Zdravstvene težave ima tudi mož in oče žrtev, 55-letni moški, ki sicer ni v smrtni nevarnosti, a so ga premestili v bolnišnico v Rimu, kjer bodo opravili toksikološke teste. Teste bodo opravili tudi pri četrti članici družine, ki ni kazala nobenih simptomov zastrupitve.

Medtem je tožilstvo že odredilo obdukcijo obeh trupel in zaseglo zdravstvene kartone. Del preiskave je tudi pet zdravnikov iz bolnišnice Cardarelli v Campobassu, ki so družino obravnavali na urgenci, poroča Ansa.

Prve ugotovitve preiskovalcev sicer kažejo, da je družina na božični večer v družbi prijateljev in sorodnikov med drugim jedla tudi ribe in gobe. Po večerji se nihče od ostalih gostov ni počutil slabo, navaja Corriere della Sera, zato so preiskovalci pod drobnogled vzeli še večerjo dan prej. Takrat je družina, z izjemo starejše hčerke, jedla sama. Na njihovem domu so že zasegli kozarce s hrano, konzerve in drugo užitno hrano, analizirali bodo tudi hrano, ki so jo našli v smeteh, vključno s školjkami in ribami.