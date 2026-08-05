Italijanska ikona na dveh kolesih praznuje 80 let
Vespa, kultni italijanski skuter, praznuje častitljivih 80 let. Sploh v Italiji so skuterji še vedno izjemno priljubljeni. V Rimu ga vozi vsak peti prebivalec. Vendar pa v številnih evropskih državah skuter vse bolj prepušča prostor predvsem električnim kolesom. Bi lahko rekli, da ima znamenita vespa resno konkurenco?
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