Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Italijanska ikona na dveh kolesih praznuje 80 let

Rim, 05. 08. 2026 06.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Tina Reberšek
Praznovanje 80 let Vespe

Vespa, kultni italijanski skuter, praznuje častitljivih 80 let. Sploh v Italiji so skuterji še vedno izjemno priljubljeni. V Rimu ga vozi vsak peti prebivalec. Vendar pa v številnih evropskih državah skuter vse bolj prepušča prostor predvsem električnim kolesom. Bi lahko rekli, da ima znamenita vespa resno konkurenco?

Vespa Piaggio obletnica skuter

Pred obalo Jemna po napadu potonila indijska ladja

24ur.com Vespe zavzele Bled: ljubitelje navdušujejo design, lepota in užitek
24ur.com Pogačarja posvojili, v srcu nosijo Milana in Tiberija
24ur.com Z Vespami na Krvavec: 'ose' brez težav tudi na bolj zahtevnem terenu
Moskisvet.com Za krmilom trivaljne rakete
24ur.com Džentelmenski motoristi v kravatah in z brki
Dominvrt.si Znana slovenka nam je zaupala, kam se najraje odpravi s kolesom
24ur.com Štangelj: Primerjava z motoGP je pretirana, a vseeno ...
Priporoča
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pretresljiva zgodba mamice: zaradi otroka je odložila zdravljenje raka
Pozabite na gnečo ob morju: ta slovenski kotiček je pravi raj za družine
Pozabite na gnečo ob morju: ta slovenski kotiček je pravi raj za družine
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Poletni nosečniški stil: navdih za vroče dni
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
Na Hvaru uživata v zadnjih trenutkih v dvoje
zadovoljna
Portal
Vsi govorijo o skrivni poroki, opazili so ju s prstanom na levi roki
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, dvojčki potrebujejo čas zase
Dnevni horoskop: Ovni so polni zagona, dvojčki potrebujejo čas zase
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Obutev, ki deli ženske: Ene jih obožujejo, druge jih sovražijo
Rdeče pikice po britju: hitre rešitve, ki delujejo v vročinskem valu
Rdeče pikice po britju: hitre rešitve, ki delujejo v vročinskem valu
vizita
Portal
Največje prehranske napake, ki pospešujejo izgubo kostne mase
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan plavate 20 minut? Učinki, ki jih morda ne pričakujete
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan plavate 20 minut? Učinki, ki jih morda ne pričakujete
Sončne opekline niso le začasna nevšečnost: posledice lahko čutite še leta
Sončne opekline niso le začasna nevšečnost: posledice lahko čutite še leta
Zakaj se po travmatičnih izkušnjah ne počutimo več isti človek
Zakaj se po travmatičnih izkušnjah ne počutimo več isti človek
cekin
Portal
Novi trend zaradi dragih najemnin
Zakaj visok IQ še ne pomeni uspešne kariere?
Zakaj visok IQ še ne pomeni uspešne kariere?
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Novi luksuz leta 2026: ne bazen, ne vila, ampak nekaj povsem drugega
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
Prvih 10.000 evrov - zakaj je ta znesek ključen za uspešno varčevanje?
moskisvet
Portal
Spletna ljubezen, ki je stala 18 tisočakov
V balkanskem stilu: pleskavica ob 4.30 zjutraj navdušila zvezdnico
V balkanskem stilu: pleskavica ob 4.30 zjutraj navdušila zvezdnico
Shujšal je 45 kilogramov, njegova skrivnost pa ni bila draga dieta
Shujšal je 45 kilogramov, njegova skrivnost pa ni bila draga dieta
Hidracija v vročini: Voda, mineralna voda ali mleko?
Hidracija v vročini: Voda, mineralna voda ali mleko?
dominvrt
Portal
Teh stvari nikoli ne postavljajte ob štedilnik, če želite varnejšo kuhinjo
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Diši po limoni, privablja čebele in raste brez težav
Zakaj vaš likalnik pušča madeže in kako ga pravilno očistiti
Zakaj vaš likalnik pušča madeže in kako ga pravilno očistiti
Vročina v stanovanju? Poceni rešitve, ki vam bodo poleti olajšale življenje
Vročina v stanovanju? Poceni rešitve, ki vam bodo poleti olajšale življenje
okusno
Portal
Ta poletna dobrota zlahka zasenči navadne palačinke
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Imate v hladilniku odprt kozarec ajvarja? Tako ga porabite do zadnje žlice
Ne drobtine ali jajce: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Ne drobtine ali jajce: to je ključna sestavina za bolj mehke in sočne mesne polpete
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
Kaj kuhati in jesti, ko je skoraj 40 stopinj Celzija: 5 kosil brez prižiganja pečice
voyo
Portal
Kung fu panda
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881