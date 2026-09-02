Reka skuterjev zavzela rimske ulice: italijanska ikona praznuje 80 let

Kako je videti, ko se po italijanskih ulicah skupaj zapelje kar 10.000 vesp? Ikonični skuter letos praznuje 80 let, zato vespini oboževalci iz vsega sveta na različne načine praznujejo po italijanski prestolnici. Kot pravijo, je mali motor del vsakega Italijana, ob tem pa da je kot droga – ko se z njim prvič zapelješ, ne moreš več brez. Kaj so še povedali ljubitelji malega skuterja in na kateri model so namestili celo vojaški top?