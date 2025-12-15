Italijanska kuhinja uradno postala del nesnovne kulturne dediščine Unesca

Unesco je v New Delhiju potrdil, da italijanska kulinarika predstavlja "kulturno in družbeno prepleteno tradicijo". Pobudo je Italija začela leta 2023, v ospredju pa po poročanju Al Jazeere ni bila posamezna jed, temveč koncept prehranjevanja kot temelj družinskega življenja in širše družbene identitete. "Italijanska kuhinja je del tega, kdo smo," je ob razglasitvi poudarila premierka Giorgia Meloni. "Ni le hrana ali zbirka receptov, temveč kultura, tradicija, delo in bogastvo." Po njenih besedah je priznanje dokaz globoke povezanosti med italijanskim načinom življenja in vsakodnevnimi kulinaričnimi praksami od nedeljskih kosil do prenosa znanja med generacijami, kjer babice učijo vnuke, kako pravilno oblikovati torteline.

Italjanska kuhinja FOTO: Shutterstock

Unesco je v obrazložitvi izpostavil, da italijansko kuhanje presega pripravo jedi. Gre za skrb zase in za druge, izražanje naklonjenosti ter povezovanje s kulturnimi koreninami. "Kuhanje je izraz ljubezni," je dejal Pier Luigi Petrillo z rimske univerze La Sapienza, ki je sodeloval v italijanski kampanji. Uvrstitev na seznam bi lahko še okrepila turistični obisk ter pomagala tradicionalnim družinskim gostilnam, ki se soočajo z izzivi polariziranega in vse bolj konkurenčnega trga.

