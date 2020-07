'Mafija preži na evropske milijarde'

Poveljnik karabinjerjev Giuseppe Governale je v intervjuju za RAI povedal, da se bodo v Italijo in druge evropske države stekle stotine milijard evrov, pri tem pa mafija tega ne bo zgolj opazovala. "Mafija se bo potopila v to morje," je dejal. Spomnil je, da so mafijski sindikati v preteklosti uporabljali taktike zastraševanja in prepričevanja, da so pridobili nadzor nad javnimi naročili in pogodbami.

Več kot 900 strani dolgo poročilo DIA razkriva, da imajo kriminalni sindikati lovke v vrhu vsaj 50 občinskih uprav. Šlo naj bi predvsem za južne občine, vendar tudi nekaj severnih. Številni naj bi delali neposredno po nareku mafije.